Renuncia Fiscal de Chihuahua tras Polémica por Muerte de 2 Agentes de EUA

El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, renunció a su cargo este lunes 27 de abril 2026, con carácter de irrevocable, esto ocurre en medio de la polémica por la muerte de cuatro personas, entre ellas el director de la Agencia Estatal de Investigación y dos agentes de Estados Unidos, luego de un operativo contra un narcolaboratorio.

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Afirmó que pone a disposición su cargo para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía para restablecer la confianza pública. En un mensaje a medios, el fiscal indicó que envió su renuncia a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

"Presento mi renuncia irrevocable a cargo de fiscal del estado".

VIDEO: Fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno Renuncia a su Cargo de Manera Irrevocable

Señaló que cientos de funcionarios en la fiscalía del estado enfrentan su labor con el norte de la protección a la sociedad.

"Con un enorme compromiso y muchas veces arriesgando nuestra seguridad".

Reconoce que hubo omisiones y se vulneraron los mecanismos de control

También habló sobre el estricto respeto a la legalidad y la soberanía sobre los protocolos de colaboración internacional.

"Es mi deber reconocer que respecto a los hechos que han trascendido en torno a la presencia de personas extranjeras, que se identificaron como presuntos funcionarios extranjeros de información con la que contamos inicialmente(...) era inconsistente y ameritaba una investigación".

Destacó que con base en las investigaciones internas, hubo omisiones tanto en la información como en la gestión institucional respecto de los puntos de contacto con dichas personas.

"Esa omisión vulneró los mecanismos de control y comunicación que, como titular de la Fiscalía General del Estado, tenía la obligación de asegurar en su funcionamiento eficaz".

Dijo que desafortunadamente, estos hechos han eclipsado los logros en cuanto a la destrucción de uno de los laboratorios de drogas más grandes en la historia del país.

"Una acción que representa un golpe mayor a las capacidades del crimen organizado".

Ante esta situación y en congruencia con su trayectoria, anunció su renuncia.

"Entiendo que la medida más adecuada para corregir esta situación es poner a disposición mi cargo", dijo.

Designan a fiscal interino

La gobernadora, Maru Campos designó a Francisco Sáenz Soto como encargado del despacho de la Fiscalía General de Chihuahua en tanto se realiza el nombramiento de la persona titular de la dependencia.



¿Qué pasó con los agentes de EUA?

El 19 de abril, luego de un operativo contra un narcolaboratorio, cuatro funcionarios murieron en un accidente, entre ellos dos agentes de Estados Unidos (presuntamente de la CIA). La polémica se dio luego de que el Gobierno Federal informara que no tenía conocimiento de dicho operativo con personal de EUA.

En accidente ocurrió en la madrugada, cuando regresaban de un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos.

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