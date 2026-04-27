Trasladan a "El Jardinero", Exjefe de Seguridad de "El Mencho", a la FEMDO en CDMX

Luego de su detención en Nayarit, Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, exjefe de seguridad de Rubén Oseguera, alias “El Mencho”, FUE trasladado la noche de este lunes 27 de abril de 2026 a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR en la Ciudad de México.

A través de un fuerte operativo para su traslado, el líder regional del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue trasladado desde Nayarit al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), desde donde posteriormente fue transportado a la sede de la FEMDO para la realización de pruebas médicas tras su captura en un operativo ejecutado por las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar).

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La sede de la FEMDO se ubica en Avenida Paseo de la Reforma #75, en la alcaldía Cuauhtémoc de la capital del país.

Tras su arribo al AICM, Flores Silvia fue conducido por elementos de la Marina hacia un helicóptero para su traslado vía aérea a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada. El objetivo prioritario llego a la sede de la FEMDO antes de las 20:00 horas.

"El Jardinero" cuenta con orden de extradición por el delito de asociación delictuosa contra la salud y portación de arma de fuego, solicitada por Estados Unidos. Además, tiene una orden de reaprehensión de 2024 por homicidio.

Así Trasladaron a "El Jardinero" en Avión de la Armada a la FEMDO

Captura de "El Jardinero" fue resultado de un operativo quirúrgico

Derivado de trabajos de inteligencia de campo y gabinete, así como del intercambio de información con agencias estadounidenses, se tuvo conocimiento de la posible ubicación del objetivo prioritario en inmediaciones de la comunidad de El Mirador, Nayarit, donde se desplegó un operativo para su localización.

Para su captura, se implementó un despliegue táctico que incluyó aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija, 120 efectivos de tropa de acción directa, además de 400 elementos navales en acciones de apoyo.

Al arribar al área, y debido al despliegue del personal naval, los escoltas del objetivo se dispersaron en distintas direcciones a manera de distracción; sin embargo, mediante seguimiento aéreo y terrestre, se logró ubicar al blanco prioritario cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe, procediéndose a su detención.

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