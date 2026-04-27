También Detienen a César Alejandro N, “El Güero Conta”, Operador Financiero de “El Jardinero"

El día de hoy en Zapopan, Jalisco, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional

Defensa detuvieron a César Alejandro "N", “El Güero Conta”, identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe regional del CJNG, quien fue detenido este día en Nayarit, lo que derivó en hechos de violencia en la entidad.

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Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien en su cuenta de X, y destacó la relevancia de dicha captura.

"Esta detención representa un golpe importante a la estructura financiera de dicho grupo criminal".

¿Quién es el "Güero Conta"?

El secretario de Seguridad, García Harfuch, indicó que "El Güero Conta” es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila.

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