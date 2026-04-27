¿Quién es "El Jardinero" y Por Qué EUA Ofrecía por Su Captura Una Recompensa de 5 MDD?

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, exjefe de seguridad de Rubén Oseguera, alias “El Mencho”, fue detenido este lunes 27 de abril de 2026 luego de un operativo ejecutado por las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar). El objetivo prioritario es identificado como uno de los jefes regionales del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras 19 meses de seguimiento, trabajos de inteligencia de campo y gabinete, así como del intercambio de información con agencias estadounidenses, se tuvo conocimiento de la posible ubicación del objetivo prioritario en inmediaciones de la comunidad de El Mirador, Nayarit, donde se desplegó un operativo para su localización y detención.

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Flores Silva cuenta con orden de extradición por el delito de asociación delictuosa contra la salud y portación de arma de fuego, solicitada por Estados Unidos.

También tiene una orden de reaprehensión de 2024 por homicidio.

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Historial criminal de "El Jardinero"

"El Jardinero" es identificado como líder regional del CJNG en Nayarit, además de ser responsable de encabezar y coordinar la producción y trasiego de drogas en dicha entidad.

En mayo de 2025, la DEA emitió una alerta internacional y ofreció recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura. En junio del mismo año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo sancionó y señaló como responsable de controlar los laboratorios clandestinos en la región Centro de Jalisco y en el sur de Zacatecas, para producir metanfetaminas hacia Estados Unidos.

La OFAC lo designó como narcotraficante significativo bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) y como terrorista global especialmente designado conforme a las Órdenes Ejecutivas 13224 y 14059, esto obliga a bloquear sus bienes en Estados Unidos y prohíbe que personas estadounidenses realicen transacciones con él.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señala como un importante narcotraficante extranjero y señaló que es uno de los comandantes regionales del CJNG.

Controla “grandes porciones del territorio del cartel a lo largo de la costa del Pacífico, incluyendo el estado de Nayarit”.

Alcance de las operaciones de Flores Silva

Se tiene conocimiento de que Flores Silva controlaba laboratorios de metanfetamina, pistas clandestinas y avionetas, camiones de carga y vehículos de pasajeros para transportar cocaína, heroína y otras drogas desde Centroamérica a México y posteriormente a células de distribución en varios estados de Estados Unidos, en los estados de:

California,

Texas,

Illinois,

Georgia,

Washington y

Virginia.

Las otras detenciones

El Departamento del Tesoro de abril de 2021 refirió que Flores Silva cumplió una condena de cinco años en una prisión de Estados Unidos por tráfico de narcóticos y que en 2016 fue arrestado en México por supuestamente orquestar una emboscada contra policías en Soyatlán, Jalisco, en abril de 2015, pero recuperó su libertad tras litigar sus cargos.

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