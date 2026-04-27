Reportan Incendios de Negocios en Varios Municipios de Nayarit, Tras Detención de "El Jardinero"

Luego de la detención de Audias Flores Silva "El Jardinero", exjefe de seguridad de Nemesio Oseguera, "El Mencho", muerto en febrero pasado, se han reportado incendios en negocios de Tecuala, Nayarit, además de enfrentamientos en otros puntos del estado.

Video. Cae "El Jardinero" en Nayarit: Era Buscado en México y EU con Recompensa Millonaria

Denuncian enfrentamientos

Habitantes denunciaron en redes sociales, que se escucharon detonaciones de arma de fuego en algunos puntos y la presencia de hombres armados.

Autoridades de varios municipios piden quedarse en casa

Ayuntamiento de Tecuala pide evitar transitar por la vía pública

Ante estos sucesos el ayuntamiento de Tecuala explicó que, debido a los hechos de inseguridad registrados en el municipio, se recomienda permanecer en sus hogares y evitar transitar por la vía pública hasta nuevo aviso o hasta que las autoridades confirmen que la situación se encuentra bajo control.

A esta medida se suman otros municipios que exhortan a la ciudadanía a quedarse en casa.

Seguridad pública de Acaponeta llama a mantener la calma

Seguridad Pública de Acaponeta recomendó a la población y al sector comercial permanecer en sus hogares únicamente como medida preventiva, al hacer un llamado a mantener la calma.

Gobierno municipal de Ahuacatlán exhorta a priorizar la seguridad

El gobierno municipal de Ahuacatlán exhortó a la población a actuar con responsabilidad y priorizar su seguridad, permaneciendo en sus hogares en la medida de lo posible.

Se recomienda evitar salir si no es estrictamente necesario.

Así fue la detención de "El jardinero"

Personal naval de la Marina, en coordinación con autoridades federales, detuvieron en el estado de Nayarit a Audias Flores-Silva, alias “El Jardinero”, identificado como uno de los principales generadores de violencia de un grupo delictivo con presencia a nivel nacional.

Esta persona se encontraba resguardada en una cabaña, con un dispositivo de seguridad integrado por múltiples vehículos, alrededor de 30 camionetas, y personal armado, más de 60 personas.

Se implementó un despliegue táctico que incluyó aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija, 120 efectivos de tropa de acción directa, además de 400 elementos navales en acciones de apoyo.

Mediante seguimiento aéreo y terrestre, se logró ubicar a Audias Flores en un conducto de desagüe, donde fue detenido.

La operación se realizó de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas, lesionadas ni daños colaterales.

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Con información de N+

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