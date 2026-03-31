Vinculan a Proceso a Director de Policía de Matehuala, SLP; lo Señalan de Llevar Droga

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que se vinculó a proceso a Jorge Eduardo “N”, quien se desempeñaba como director de la Policía de Matehuala, así como a Pablo “N”, exfuncionario del Ayuntamiento municipal, por su probable responsabilidad en el delito contra la salud.

De acuerdo con las autoridades, los sospechosos fueron detenidos en flagrancia el 23 de marzo, por lo que agentes de la Policía de Investigación (PDI), llevaron a cabo la detención y los pusieron a disposición del Ministerio Público.

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“Luego de que se les encontrara en posesión de diversas dosis de sustancias similares a estupefacientes prohibidos”, aseguró.

Una vez que se integró la carpeta de investigación con los datos de prueba necesarios, se realizó la audiencia inicial.

Video: Detienen a Director de Policía de Matehuala con Droga en Operativo

¿Qué pasará con el director de la Policía de Matehuala?

Por lo tanto, se formuló la imputación por el delito contra la salud y se determinó la vinculación a proceso.

Además, la Autoridad Judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Jorge Eduardo “N”, director de la Policía de Matehuala, San Luis Potosí, fue detenido durante un operativo. Al momento de su arresto, le hallaron varias dosis de marihuana y metanfetamina, dentro de su vehículo oficial de la corporación.

Ahora bien, el cargo por el que se le señala es por delitos contra la salud, no obstante, las investigaciones podrían dar otro giro.

Debido a que estaría vinculado con la privación de la libertad de siete electricistas originarios de Cárdenas, quienes fueron reportados como desaparecidos el 21 de marzo y fueron localizados con vida poco antes de la detención del director de la Policía de Matehuala, San Luis Potosí.

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