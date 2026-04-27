¿Qué Jugadores de la Liga MX Serán Llamados a la Selección Mexicana para el Mundial 2026?

El entrenador Javier Aguirre dará a conocer este lunes 27 de abril la lista de futbolistas que militan en la Liga MX que jugarán el Mundial 2026. Todos los que aparezcan en la lista tendrán una semana de vacaciones y el próximo 6 de mayo se concentrarán en el Centro de Alto Rendimiento.

Hay que recordar que tanto la Federación Mexicana de Futbol (FMF) como los dueños de los equipos de la Liga MX acordaron que la Liguilla del Torneo Clausura 2026 se juegue sin los futbolistas que sean convocados.

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Los jugadores que aparezcan hoy en la lista, 15 o 16, tendrán su lugar asegurado en el Mundial 2026. Es decir, deberán aparecer en la lista final de 26 jugadores que se dará a conocer el próximo 1 de junio.

Lista de posibles convocados de Liga MX a la Selección Mexicana

Los futbolistas de la Liga MX que pueden ser convocados, según TUDN, son los siguientes:

Raúl Rangel (Chivas)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Carlos Acevedo |(Santos)

Israel Reyes (América)

Richard Ledezma (Chivas)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Jesús Gallardo (Toluca)

Everardo López (Toluca)

Charly Rodríguez (Cruz Azul)

Erik Lira (Cruz Azul)

Gilberto Mora (Tijuana)

Marcel Ruiz (Toluca)

Alexis Vega (Toluca)

Roberto Alvarado (Chivas)

Armando González (Chivas)

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