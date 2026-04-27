Narcolaboratorio en Chihuahua: Revelan Cronología y Piden a EUA Identidad de Agentes Fallecidos

La titular de la Unidad Especializada para investigar los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril, Wendy Paola Chávez Villanueva, y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua dieron a conocer la cronología del operativo que derivó en el hallazgo de uno de los laboratorios de metanfetaminas más grandes del país, así como avances en la investigación del accidente donde murieron dos personas extranjeras.

Además, confirmó que las personas de nacionalidad estadounidense fallecidas no pertenecían a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ni tampoco formaban parte formal del despliegue operativo institucional, y que además, ya se solicitó formalmente a autoridades de Estados Unidos información para conocer la identidad y posible vínculo institucional de los hombres fallecidos.

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Cronología del operativo en la sierra

De acuerdo con la autoridad estatal, los hechos iniciaron:

El jueves 16 de abril:

A las 10:00 horas, un convoy de aproximadamente 40 elementos de la AEI partió de la ciudad de Chihuahua rumbo a la sierra .

de la partió de la rumbo a la . A las 16:30 horas arribaron a Guachochi , donde se realizó una reunión con mandos militares .

, donde se realizó una . Posteriormente, el convoy continuó su trayecto junto con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional .

. Cerca de las 23:30 horas llegaron a la comunidad de Polanco, donde pernoctaron.

El viernes 17 de abril:

A las 4:30 horas reanudaron el recorrido .

. A las 15:30 horas arribaron a la zona conocida como El Pinal, donde instalaron campamento.

El sábado 18 de abril:

A las 7:30 horas localizaron dos laboratorios clandestinos .

. Se notificó a autoridades estatales y a la Fiscalía General de la República .

. Más tarde, se iniciaron labores de resguardo y planeación del retorno.

El domingo 19 de abril:

Alrededor de la 1:50 horas, ocurrió el accidente en las inmediaciones de Polanco, donde fallecieron el director de la AEI, un escolta y dos personas extranjeros que viajaban en el convoy.

Según el peritaje, el vehículo cayó a un barranco en un camino de terracería con poca visibilidad.

Las investigaciones revelan que cuatro personas vestidas de civil se integraron al convoy desde la salida en Chihuahua, sin portar armas ni insignias oficiales y sin participar en reuniones operativas.

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Solicitan a EUA identidad de los fallecidos

La Fiscalía informó que ya solicitó a la representación diplomática de Estados Unidos datos sobre la identidad de los hombres fallecidos y los cargos que pudieran desempeñar.

Aunque el Consulado estadounidense en Ciudad Juárez aportó información básica para la entrega de los cuerpos, no precisó si se trataba de agentes o funcionarios.

Asimismo, se estableció que:

No hay evidencia de que los hombres extranjeros hayan participado en el operativo .

hayan . No portaban armas ni actuaron como autoridad.

ni actuaron como autoridad. Su presencia no fue reportada oficialmente dentro del despliegue.

Las autoridades estatales indicaron que continúan las investigaciones para determinar si existió algún tipo de colaboración extraoficial y esclarecer completamente los hechos.

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