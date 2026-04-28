‘El Viceroy’ Negocia Posible Acuerdo de Culpabilidad en EUA; Fijan Fecha de Próxima Audiencia

El exlíder del Cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, y su defensa están negociando un posible acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía, en Estados Unidos de América (EUA).

Hoy, 28 de abril de 2026, durante la audiencia en la Corte de Distrito del Este de Nueva York, en Brooklyn, ambas partes pidieron a la jueza más tiempo para continuar dichas negociaciones. La siguiente audiencia fue agendada para el próximo 28 de julio.

Carrillo Fuentes, hermano de Amado El Señor de los Cielos, está acusado de 7 delitos relacionados con narcotráfico, armas, lavado de dinero y asesinato.

De no llegar a un acuerdo, podría enfrentar cadena perpetua si fuera encontrado culpable en un eventual juicio.

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Satisfecho con su defensa

En febrero pasado, el detenido aseguró que estaba satisfecho con los servicios de su abogado, Rubén Oliva, luego de señalamientos por un posible conflicto de interés.

Durante su comparecencia de ese mes, el narcotraficante dijo al Fiscal Auxiliar de Estados Unidos, Erik Paulen, que su deseo era que Oliva siguiera al frente de su caso.

En la Audiencia Curcio, la cual se realiza cuando existe la posibilidad de que el abogado del acusado tenga un "conflicto de intereses", se informó al acusado sobre su derecho constitucional a una representación libre de conflictos, así como varios conflictos potenciales que podrían surgir con su abogado actual.

Pero El Viceroy reconoció que comprendió los conflictos potenciales que podrían surgir con su abogado actual. Sin embargo, dijo que renunciaba a su derecho a una representación libre de conflictos.

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¿Quién es Vicente Carrillo Fuentes?

Vicente Carrillo Fuentes nació el 16 de octubre de 1962 en Navolato, Sinaloa, y asumió el mando del Cártel de Juárez en 1997 tras la muerte de El Señor de los Cielos.

De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, Vicente y Amado “lideraron el infame Cártel de Juárez durante más de dos décadas”. El Viceroy primero fue comandante de sicarios y soldados de la organización criminal y después su máximo líder.

En febrero de 2025, México lo envió a territorio estadounidense junto con 28 líderes criminales más.

Después de su traslado a Estados Unidos, el Departamento de Justicia dio a conocer que Vicente Carrillo Fuentes, junto con el también capo Rafael Caro Quintero, fue procesado en un tribunal en Brooklyn.

El Viceroy fue procesado por una acusación formal sustitutiva que lo acusa de siete cargos:

Un cargo de liderar una empresa criminal continua, que incluye seis infracciones y una conspiración de asesinato.

Cuatro cargos de conspiración para distribuir cocaína.

Un cargo de uso ilegal de armas de fuego para promover el narcotráfico.

Un cargo de conspiración para lavado de dinero.

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Con información de N+.

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