Aquí Sonará la Alerta Sísmica: Lista de Ciudades Donde Llegará Mensaje por Simulacro de Sismo

¿Estás listo para el Primer Simulacro Nacional 2026? Este ejercicio de protección civil se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de mayo, por lo que la alerta sísmica sonará en altavoces y teléfonos celulares en varias ciudades; aquí te decimos cuáles son.

El simulacro en datos

El simulacro nacional se realizará en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

Tendrá una hipótesis de sismo magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero, entre Petatlán y Coyuca de Benítez.

El temblor hipotético será un tipo de falla inversa de ángulo bajo, con profundidad de 18 km.

La brecha sísmica de Guerrero, de aproximadamente 200 km, se ubica en el límite de las placas de Cocos y América del Norte, donde no han ocurrido grandes terremotos de empuje de subducción desde 1911.

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Intensidad prevista en ciudades

De acuerdo con la hipótesis planteada, el sismo tendría intensidad de moderada a extrema en estas ciudades:

Acapulco : extrema

: extrema Petatlán : Muy alta

: Muy alta Zihuatanejo : Severa

: Severa Chilpancingo : Severa

: Severa Ciudad de México : Muy fuerte / severa

: Muy fuerte / severa Cuernavaca : Fuerte

: Fuerte Morelia : Fuerte

: Fuerte Puebla: Moderada

La Coordinación Nacional de Protección Civil recordó que el simulacro se realiza con el propósito de fomentar la cultura de la protección civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre.

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¿Dónde sonará la alerta sísmica?

La CNPC además compartió un mapa interactivo que muestra las ciudades en donde sonará la alerta sísmica, entre ellas:

Guerrero : San Marcos, Acapulco, Coyuca de Benítez, Benito Juárez, Chilpancingo, Mochitlán, Tixtla y Eduardo Neri.

: San Marcos, Acapulco, Coyuca de Benítez, Benito Juárez, Chilpancingo, Mochitlán, Tixtla y Eduardo Neri. Michoacán : Pátzcuaro, Huiramba, Acuitzio, Morelia, Tarímbaro, Álvaro Obregón, Zinapécuaro, Queréndaro, Indaparapeo, Charo y Epitacio Huerta.

: Pátzcuaro, Huiramba, Acuitzio, Morelia, Tarímbaro, Álvaro Obregón, Zinapécuaro, Queréndaro, Indaparapeo, Charo y Epitacio Huerta. Ciudad de México : Las 16 alcaldías

: Las 16 alcaldías Morelos: Huitzilac, Tepoztlán, Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec, Cuautla, Yecapixtla, Miacatlán, Temixco, Emiliano Zapata, Tlaltizapán de Zapata, Ayala, Temoac, Jantetelco, Jonacatepec de Leandro Valle, Tepalcingo, Axochiapan, Tlaquiltenango, Jojutla, Zacatepec, Puente de Ixtla, Amacuzac, Mazatepec, Tetecala y Coatlán del Río.

También sonará en varios municipios de los estados de México, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Chipas, que puedes consultar en el mapa interactivo aquí. El sitio cuenta con un buscador donde puedes ingresar tu ciudad para saber si sonará la alerta sísmica.

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Mapa de las ciudades donde sonará la alerta sísmica. Foto: CNPC

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