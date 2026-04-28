Operativo contra Huachicoleros en Apan Acaba en Balacera, Persecución e Incendio; Hay Un Muerto

Un operativo contra el robo de combustible en Apan, Hidalgo, derivó en una balacera entre autoridades y presuntos huachicoleros. Después de una persecución, una de las camionetas usadas por los criminales terminó incendiada a un lado del camino hacia la localidad de San Juan Ixtilmaco.

Elementos de Protección Civil, Bomberos, Policía Estatal y Cruz Roja acudieron al lugar del siniestro a sofocar el incendio. Las autoridades municipales informaron que una persona perdió la vida en los hechos.

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Ante el operativo de seguridad contra el robo de hidrocarburo, los presuntos huachicoleros dispararon a los policías municipales. Esto derivó en una persecución en la zona. Al lado del antiguo camino que lleva a la localidad de San Juan Ixtilmaco, los tripulantes incendiaron una camioneta. El fuego generó una columna de humo visible desde varios puntos del municipio.

Al lugar del siniestro acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos. También acudieron elementos de policía municipal y estatal, quienes acordonaron el lugar de los hechos y comenzaron los peritajes correspondientes.

El gobierno municipal de Apan señaló que una persona murió.

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