País Petrolero Clave Anuncia su Salida de la OPEP: ¿Por Qué se Va Emiratos Árabes Unidos?

Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el martes que abandonarán la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y su grupo más amplio OPEP+, una medida que se esperaba desde hace algún tiempo, mientras el país árabe se resentía por las restricciones a la producción y relaciones más frías con la vecina Arabia Saudí.

Los Emiratos Árabes Unidos habían sido durante mucho tiempo miembros de la OPEP, primero como el emirato de Abu Dabi en 1967 y más tarde cuando se convirtió en país en 1971.

Pero los Emiratos últimamente han intentado ejercer su propia política exterior en Oriente Medio, que con el tiempo ha contradicho algunas posiciones de Arabía.

Saudí en particular a medida que Riad, bajo el príncipe Mohammed bin Salman, comenzó a competir con los Emiratos por inversiones extranjeras.

“Esta decisión refleja la visión estratégica y económica de largo plazo de los Emiratos Árabes Unidos y su perfil energético en evolución, incluida la inversión acelerada en la producción energética nacional, y refuerza su compromiso con un papel responsable, fiable y orientado al futuro en los mercados energéticos mundiales”, dice el anuncio transmitido por la agencia estatal de noticias WAM.

“Tras su salida, los Emiratos Árabes Unidos seguirán actuando de manera responsable, aportando producción adicional al mercado de forma gradual y mesurada, en consonancia con la demanda y las condiciones del mercado”, añadió.

Arabia Saudí es considerada un peso pesado de la OPEP, un cártel petrolero con sede en Viena que ha visto disminuir parte de su poder de mercado a medida que Estados Unidos aumentó su producción de crudo en los últimos años.

Arabia Saudí y los Emiratos han competido por cuestiones económicas y de política regional, en particular en la zona del Mar Rojo. Ambos países se unieron en 2015 en una coalición para luchar contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen. Sin embargo, esa coalición se desmoronó a finales de diciembre, cuando Arabia Saudí bombardeó lo que describió como un envío de armas destinado a separatistas yemeníes respaldados por los Emiratos.

Radiodifusores saudíes en Dubái, el centro económico de los Emiratos Árabes Unidos, se han replegado hacia el reino en los últimos meses a medida que aumentaban las tensiones.

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¿Por qué Emiratos Árabes Unidos deja la OPEP

La decisión de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de retirarse de la OPEP a partir del 1 de mayo "refleja una evolución política alineada con los fundamentos del mercado a largo plazo", afirmó este martes el ministro de Energía e Infraestructura del país, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei.

En una publicación en su cuenta de X, el ministro agradeció a la OPEP y a sus países miembros las "décadas de cooperación constructiva" desde que Abu Dabi se unió a la organización en 1967 y, posteriormente, lo hizo todo EAU tras su fundación en 1971.

"Mantenemos nuestro compromiso con la seguridad energética, garantizando un suministro fiable, responsable y con bajas emisiones de carbono, al tiempo que apoyamos la estabilidad de los mercados globales", añadió.

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Con información de N+, AP y EFE.

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