Precios del Petróleo se Disparan en Medio de Bloqueo de Ormuz y Salida de Emiratos de la OPEP

El mercado energético global experimentó una jornada de alta volatilidad este martes 28 de abril de 2026. Los precios del petróleo cerraron con un alza cercana al 3%, impulsados por el cierre del Estrecho de Ormuz, un factor que logró contrarrestar el impacto de la sorpresiva salida de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la OPEP.

Al cierre de la sesión, los indicadores principales reflejaron la tensión en el suministro:

Brent (futuros para junio): Subió 3.03 dólares (+2.8%), situándose en 111.26 dólares por barril, acumulando siete días consecutivos de ganancias.

Subió 3.03 dólares (+2.8%), situándose en 111.26 dólares por barril, acumulando siete días consecutivos de ganancias. WTI (futuros para junio): Sumó 3.56 dólares (+3.7%), cerrando en 99.93 dólares, tras haber superado brevemente la barrera de los 100 dólares durante la jornada.

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Ruptura en la OPEP+

Los avances en el precio se vieron parcialmente moderados luego de que Emiratos Árabes Unidos, el cuarto mayor productor de la OPEP+, anunciara que abandonará el grupo y la OPEP a partir del 1 de mayo. Esta decisión representa un revés para el cartel y su líder, Arabia Saudita.

Expertos como John Kilduff, de Again Capital, señalaron que, aunque EAU podría aumentar su producción entre 1 y 1.5 millones de barriles diarios, la oferta no tiene salida debido al conflicto en el Golfo Pérsico. "Con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado, no hay adónde pueda ir esa oferta", puntualizó Kilduff.

Trump Responde a Irán Luego de Propuesta de Plan de Paz

Conflicto en el Golfo y conversaciones estancadas

La crisis en la región se mantiene en un punto muerto tras revelarse que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está satisfecho con la última propuesta iraní para finalizar la guerra. Por su parte, fuentes iraníes indicaron que Teherán no abordará el tema nuclear hasta que cesen las hostilidades y se resuelvan las disputas sobre el transporte marítimo.

Como resultado, Irán mantiene cerrados los flujos a través del estrecho de Ormuz, una vía por la que transitaba el 20% del suministro mundial de gas y petróleo antes del conflicto. En respuesta, Washington sostiene el bloqueo de los puertos iraníes.

Impacto en el suministro mundial

Datos de seguimiento de buques confirman la gravedad de la situación:

Seis petroleros iraníes fueron obligados a dar media vuelta debido al bloqueo estadounidense.

Operadores descuentan una interrupción prolongada en esta arteria crítica del suministro mundial.

Jorge León, analista de Rystad Energy, advirtió que, con las conversaciones de paz estancadas y sin una vía clara para la reapertura del estrecho, es probable que los precios continúen su ascenso ante la imposibilidad de movilizar el crudo de la región de manera normal.

Con información de: Reuters

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