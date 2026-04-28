Cronología de Detención de ‘El Jardinero’, Sucesor del ‘El Mencho’ en CJNG: Así Fue el Operativo

El Gabinete de Seguridad dio una conferencia de prensa hoy, 28 de abril de 2026, luego de que fuerzas federales detuvieron en Nayarit a Audias ‘N’, alias El Jardinero, exjefe de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); también, fue arrestado César ‘N’, alias Güero Conta, principal operador financiero y hombre de confianza de Audias ‘N’.

Durante la rueda de prensa, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que El Jardinero era uno de los objetivos prioritarios en México y Estados Unidos; de hecho, era uno de los más buscados por la DEA, por quien ofrecía 5 millones de dólares de recompensa.

El secretario García Harfuch destacó que las detenciones de El Jardinero y Güero Conta son de alto impacto y “representan una afectación directa a las capacidades operativas, logísticas y financieras” del CJNG y un golpe al delito de extorsión en la zona límite de Jalisco y Nayarit.

“Esta acción se realizó en el marco del entendimiento vigente con el Gobierno de los Estados Unidos y sus distintas agencias, es decir: siempre bienvenido el intercambio de información suscrito con estricto apego al respeto de nuestra soberanía y jurisdicción territorial”, puntualizó Omar García Harfuch.

Luego del arresto de El Jardinero, se reportaron 6 vehículos incendiados y 6 comercios afectados; este martes, no hubo bloqueos carreteros y se desplegaron elementos de fuerzas federales para contener actos de violencia en zonas de riesgo, en Jalisco, señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Noticia relacionada: "El Jardinero" Continúa en la FEMDO en Espera de que se Defina su Situación Jurídica

Datos de El Jardinero y su red criminal

El Jardinero cuenta con una orden de detención con fines de extradición por delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación de arma de fuego.

Es requerido por el Distrito de Columbia, en Estados Unidos.

Tiene una orden de reaprehensión en México por el delito de homicidio.

Internacionalmente es reconocido como narcotraficante significativo con sanciones impuestas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

La Unidad de Inteligencia Financiera UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tiene investigaciones abiertas y ha bloqueado cuentas de El Jardinero y su círculo cercano.

Es un operador criminal de alta relevancia, responsable de encabezar la producción y trasiego de drogas, controlar laboratorios clandestinos de metanfetamina, pistas aéreas clandestinas y rutas logísticas para el movimiento de drogas hacia el exterior.

Su zona de influencia abarcaba principalmente en Nayarit, Guerrero, Zacatecas, Michoacán y municipios estratégicos de Jalisco.

Dicha red criminal tenía capacidad para introducir anualmente a Estados Unidos aproximadamente 5 toneladas de cocaína, 9 toneladas de heroína, 43 toneladas de marihuana y 10 toneladas de metanfetamina.

Además del tráfico de droga, la organización obtenía recursos ilícitos de narcomenudeo, comercialización ilegal de hidrocarburos, secuestro, homicidios, tráfico de armas, lavado de dinero, despojo de propiedades y extorsión.

Noticia relacionada: Sigue Bajo Resguardo de la FGR en Jalisco ‘El Güero Conta’; Se Prevé su Traslado a CDMX

¿Cómo detuvieron a El Jardinero? Así fue la cronología del operativo

Raymundo Pedro Morales, titular de la Secretaría de Marina (Semar), detalló paso a paso cómo fue el operativo por el que fue detenido El Jardinero, en las inmediaciones del poblado El Mirador, en Nayarit, en una acción por la que no hubo personas fallecidas.

Las labores de inteligencia para la detención de El Jardinero iniciaron hace 19 meses, en octubre de 2024, en coordinación interinstitucional con agencias estadounidenses.

Enero de 2025: Se obtienen los primeros hallazgos en El Trapiche, Nayarit, sentando las bases para una investigación profunda.

Análisis de bancos de acceso: Etapa clave para estudiar rutas, puntos de entrada y salida, así como las condiciones del terreno.

Mapeo de ubicaciones y patrones de movimiento: Trabajo para entender los movimientos y esquemas de seguridad.

25 de abril de 2026: Identificación del objetivo.

27 de abril de 2026: Captura de El Jardinero en El Mirador, Nayarit.

en El Mirador, Nayarit. Posteriormente, El Jardinero fue puesto a disposiciones de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica.

fue puesto a disposiciones de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica. En el operativo participaron 520 elemento de la Marina, de la SSPC y de la Fiscalía General de la República (FGR).

10 aeronaves.

30 camionetas

Más de 60 hombres armados.

Video: Así Fue el Operativo Donde se Detuvo a ‘El Güero Conta’, Operador del CJNG

Detención del Güero Conta

Derivado de trabajos de inteligencia desarrollados por la Secretaría de la Defensa Nacional, en Zapopan, Jalisco, fue detenido César ‘N’, alias Güero Conta, principal operador financiero y hombre de confianza de Audias ‘N’.

Güero Conta era responsable del lavado de dinero, recursos que utilizaba para adquirir armamento, aeronaves, embarcaciones, ranchos y propiedades.

Operaba mecanismos mediante corredores financieros, familiares, socios y empresas fachada, con los que ocultaba activos y recursos de procedencia ilícita.

Construía redes empresariales aparentemente legales y fortalecía la capacidad logística, operativa y financiera de la organización criminal.

En su detención, se utilizaron aeronaves pilotadas a distancia y helicópteros como apoyo aéreo.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT