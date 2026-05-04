¿Por Qué No Sonó la Alerta Sísmica en los Celulares Hoy? Por Este Motivo No Llegó Mensaje

Un temblor se registró este lunes 4 de mayo 2026 tomando por sorpresa a los mexicanos, sin embargo se reportó que la alerta sísmica no sonó en los celulares de las personas y acá te explicamos por qué no llegó del mensaje a los dispositivos móviles, de acuerdo con la Agencia de Transformación Digital.

A las 9:19 horas de este lunes, se registró un sismo de magnitud 5.6 al oeste de Pinotepa Nacional en Oaxaca, el cual se percibió en diferentes lugares de los estados de Guerrero, Puebla, Morelos, Veracruz, Michoacán y la Ciudad de México.

Por ello, se activaron los altavoces en diferentes zonas en dicho estados, sin embargo la alerta sísmica en los celulares no sonó, por lo que muchas personas reportaron que su dispositivo móvil no les avisó del temblor que estaba a punto de suceder.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en los celulares en temblor hoy?

La Agencia de Transformación Digital informó que al momento del sismo la plataforma de la alerta sísmica en celulares se encontraba en mantenimiento debido a la realización del Primer Simulacro Nacional 2026. Sin embargo, ya está funcionando nuevamente.

"La ATDT informa que al momento del sismo, ocurrido a las 9:19 horas, la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional 2026, a realizarse el próximo 6 de mayo. El sistema se encuentra nuevamente arriba y en funcionamiento", escribieron en sus redes sociales.

Estas son otras razones: