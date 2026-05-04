¿Por Qué No Sonó la Alerta Sísmica en los Celulares Hoy? Por Este Motivo No Llegó Mensaje
Pamela Paz N+
¿No te llegó el mensaje de alerta sísmica a tu celular? La Agencia de Transformación Digital explicó qué pasó
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Un temblor se registró este lunes 4 de mayo 2026 tomando por sorpresa a los mexicanos, sin embargo se reportó que la alerta sísmica no sonó en los celulares de las personas y acá te explicamos por qué no llegó del mensaje a los dispositivos móviles, de acuerdo con la Agencia de Transformación Digital.
A las 9:19 horas de este lunes, se registró un sismo de magnitud 5.6 al oeste de Pinotepa Nacional en Oaxaca, el cual se percibió en diferentes lugares de los estados de Guerrero, Puebla, Morelos, Veracruz, Michoacán y la Ciudad de México.
Por ello, se activaron los altavoces en diferentes zonas en dicho estados, sin embargo la alerta sísmica en los celulares no sonó, por lo que muchas personas reportaron que su dispositivo móvil no les avisó del temblor que estaba a punto de suceder.
¿Por qué no sonó la alerta sísmica en los celulares en temblor hoy?
La Agencia de Transformación Digital informó que al momento del sismo la plataforma de la alerta sísmica en celulares se encontraba en mantenimiento debido a la realización del Primer Simulacro Nacional 2026. Sin embargo, ya está funcionando nuevamente.
"La ATDT informa que al momento del sismo, ocurrido a las 9:19 horas, la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional 2026, a realizarse el próximo 6 de mayo. El sistema se encuentra nuevamente arriba y en funcionamiento", escribieron en sus redes sociales.
Estas son otras razones:
- Celular fuera de la zona de riesgo. La alerta sísmica en el celular solo llega a las zonas en riesgo.
- Celular sin red. El dispositivo debe contar con red 2G, 3G, 4G o 5G para poder recibir la alerta sísmica, por lo que si te encontrabas en un lugar sin señal es muy probable que no te llegara.
- Celular apagado. La alerta sísmica suena en los teléfonos aunque esté en silencio, bloqueado o durante una llamada, sin embargo si el dispositivo está apagado no hay forma de que te llegue.
- No se activaron las alertas de emergencia en el celular. La mayoría de celulares tiene esta configuración predeterminada, sin embargo se recomienda corroborar que estén activadas las alertas inalámbricas.
- Celular no actualizado. Algunos teléfonos configurados antes de marzo 2023 no reciben la alerta sísmica de forma automática, sin embargo se trata de un porcentaje muy reducido de dispositivos.