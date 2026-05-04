Temblor Hoy en México: ¿En Dónde Hubo Sismos y Cuál Fue Su Magnitud este 4 de Mayo 2026?

La madrugada de este lunes 4 de mayo de 2026 inició con actividad sísmica en el sur de México, en N+ te decimos en dónde se registraron temblores y cuál fue su magnitud, según el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El primer temblor de este lunes, ocurrió en el estado de Chiapas y debido a su magnitud no se han reportado daños ni afectaciones, tampoco ameritó la activación de la Alerta Sísmica.

Video: Se Registra Sismo Magnitud 4.2 en Guerrero con Epicentro a 56 km de San Marcos

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Registro de sismos hoy

El SSN precisó que se registró un sismo de magnitud 4.0, a las 4:00:37 horas, con epicentro a115 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas,, latitud 13.891°, longitud -92.843° y profundidad de 8.1 kilómetros.

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