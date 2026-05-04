¿Dónde Fue el Epicentro del Sismo de Hoy que Activó la Alerta Sísmica? Esto Reportó el SSN

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó que la mañana de hoy se registró un sismo, que activó la Alerta Sísmica en diferentes partes de México, en N+ te contamos qué en dónde fue su epicentro.

En un reporte preliminar, el organismo indicó que la magnitud del temblor fue de 6.0 y se localizó a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional. Sin embargo, minutos después, la información fue actualizada: la magnitud se ajustó a 5.6, con coordenadas latitud 16.32, longitud -98.27 y una profundidad de 9 kilómetros.

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Cabe señalar que el SSN detalló que el epicentro se dio en una zona con alta actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas. Pinotepa Nacional es un punto recurrente de movimientos telúricos, por lo que este tipo de eventos no son inusuales en la región.

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Activan Alerta Sísmica en CDMX

El temblor fue perceptible en la CDMX, lo que provocó la activación de la Alerta Sísmica y la evacuación de edificios como medida preventiva. Autoridades capitalinas informaron que luego de realizar protocolos de revisión, no se reportaron daños materiales ni personas lesionadas.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, confirmó que el saldo fue blanco tras el sismo de esta mañana.

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