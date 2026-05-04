Caso de Rubén Rocha Moya: Autoridades Federales Aclaran Si Fiscalía de NY Pidió Extradición

Durante la mañanera de hoy, 4 de mayo de 2026, las autoridades federales explicaron a detalle lo que pidió una Fiscalía de Nueva York en su señalamiento contra Rubén Rocha Moya, y aclararon si hay un proceso de extradición en contra del gobernador con licencia.

Luisa María Alcalde, titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, señaló que es fundamental diferenciar entre una solicitud formal de extradición y una solicitud de detención provisional con fines de extradición, ya que se trata de procedimientos distintos contemplados en el tratado bilateral entre ambos países.

Video: FGR Atrae Solicitud de la Fiscalía de NY contra Rubén Rocha Moya y 9 Funcionarios Más

En es e sentido, la solicitud formal de extradición es un proceso completo que debe presentarse por la vía diplomática, mientras que la solicitud de detención provisional con fines de extradición se utiliza únicamente en casos urgentes, por lo que precisó lo siguiente:

La Fiscalía General de la República (FGR) no ha emitido un juicio anticipado sobre si ocurrió o no un delito.

Tampoco ha determinado previamente si procede o no una solicitud de detención provisional.

La FGR informó a la SRE que el país solicitante no presentó pruebas que demuestren urgencia, por lo que la petición no está debidamente sustentada y se requiere evidencia.

La FGR comunicó a la SRE que es necesario pedir al país solicitante confidencialidad para garantizar el debido proceso.

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