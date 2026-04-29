SRE Recibe Solicitud de Detención con fines de Extradición a EUA, Pero Señala Falta de Pruebas

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este miércoles que el martes 28 de abril, a las 18:00 horas, recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por el gobierno de Estados Unidos para diversas personas.

La comunicación se realizó un día antes de los señalamientos que Washington presentó contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Según la revisión jurídica de la cancillería bajo el Tratado de Extradición bilateral, los documentos remitidos por la Embajada estadounidense no incluyen elementos probatorios suficientes para determinar la responsabilidad de los involucrados.

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Conforme a la Ley de Extradición Internacional, la SRE remitió la documentación a la Fiscalía General de la República para que evalúe las solicitudes bajo la legislación mexicana. Será la FGR quien determine si los expedientes cumplen con los requisitos del sistema jurídico nacional y si procede la detención provisional.

México reprocha a EUA la filtración del caso

La cancillería advirtió que los tratados vigentes contemplan cláusulas de confidencialidad para este tipo de comunicaciones. Con ese argumento, México enviará un extrañamiento formal a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que la información fue divulgada públicamente.

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