Trump Habla con Putin Hoy: Rusia Propone Alto al Fuego en Ucrania y Da Fecha para Tregua

El presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo una extensa conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, este miércoles 29 de abril de 2026.

La llamada se prolongó más de una hora y media, abarcó la situación en Oriente Medio y derivó en una propuesta concreta de alto el fuego en Ucrania, según informó a periodistas el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

Lo que se abordó en la llamada Putin-Trump

Duró más de 90 minutos.

El tema central fue la situación en Oriente Medio.

Ushakov destacó especial atención a Irán y el golfo Pérsico.

Putin respaldó la decisión de Trump de extender el alto el fuego con Irán.

Putin propuso un alto el fuego en Ucrania para el 9 de mayo, con apoyo de Washington.

De acuerdo con Ushakov, ambos mandatarios dedicaron buena parte de la conversación al conflicto en la región.

"Los presidentes prestaron especial atención a la situación relacionada con Irán y el golfo Pérsico", declaró el asesor.

Putin, el alto el fuego con Irán y el respaldo a Trump

Ushakov también reveló la postura del mandatario ruso respecto a una decisión reciente de la Casa Blanca.

"Vladímir Putin considera que la decisión de Donald Trump de extender el alto el fuego con Irán es la correcta, ya que esto debería dar una oportunidad a las negociaciones y, en general, ayudar a estabilizar la situación", precisó.

La propuesta sobre Ucrania: una pausa para el Día de la Victoria

Dentro de la misma llamada, Putin planteó decretar un alto el fuego en Ucrania coincidiendo con el 9 de mayo, fecha en que Rusia conmemora la victoria soviética sobre la Alemania nazi en 1945. El Kremlin señaló que Estados Unidos respalda la iniciativa.

Según Ushakov, Putin manifestó su disposición a "decretar un alto el fuego mientras duren las celebraciones del Día de la Victoria".

Hasta el momento no se ha emitido un comunicado conjunto ni se han divulgado otros temas que pudieran haber formado parte de la conversación.

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CT