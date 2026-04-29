Nuevo Golpe a 'Los Mayos': Detienen a 3 Operadores Claves de Drogas Sintéticas en Sinaloa

Fuerzas de seguridad detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a tres hombres vinculados a la facción criminal conocida como “Los Mayos”, señalados como presuntos operadores clave de drogas sintéticas en la zona.

En un comunicado, la Guardia Nacional detalló que se trata de Adrián “N”, El 7 o El señor de la Capilla; Vicente “N”, alias Chente, y Gustavo “N”.

Los sujetos fueron aprehendidos durante un operativo de elementos de la Dirección General de Antidrogas y Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano y con apoyo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Resguardo de fuerzas federales tras detención de operadores ligados a Los Mayos. Foto: N+

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Así fue la detención en Sinaloa

En un comunicado, la Guardia Nacional informó que los agentes llevaron a cabo una intervención en un predio identificado como “El Rancho”, en la localidad de Plan de Oriente, municipio de Culiacán, “señalado como un punto estratégico para actividades ilícitas”.

Ahí detuvieron a los tres hombres, que “desempeñaban roles relevantes dentro de la estructura operativa en los procesos de producción de sustancias ilícitas”:

Adrián “N”: Encargado de la compraventa de precursores químicos y trasiego hacia Estados Unidos.

Encargado de la compraventa de precursores químicos y trasiego hacia Estados Unidos. Vicente “N”: Persona de confianza y encargado de la instalación de reactores y traslado de materiales.

Persona de confianza y encargado de la instalación de reactores y traslado de materiales. Gustavo “N”: Responsable de la elaboración de drogas sintéticas.

En el despliegue de seguridad, las fuerzas armadas también aseguraron diversas sustancias, entre ellas fentanilo y metanfetamina, así como material utilizado para la posible elaboración de drogas sintéticas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la GN, este golpe se suma a las acciones recientes implementadas por la Secretaria de la Defensa Nacional, “en un contexto donde las facciones de Los Mayos y Los Chapitos del Cártel del Pacífico continúan confrontándose”.

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Con información de N+.

spb