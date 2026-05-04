Videos de Sismo Hoy: Así Fue el Temblor que Activó Alerta Sísmica en CDMX
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Así fue el temblor de hoy, 4 de mayo de 2026, que activó la alerta sísmica en la CDMX
La alarma sísmica se activó en la Ciudad de México, pero en la alcaldía Cuauhtémoc el movimiento no fue perceptible. Autoridades recomendaron mantener la calma y seguir protocolos.
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Este lunes, 4 de mayo de 2026, se registró un sismo que activó la alerta sísmica en la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, fue casi imperceptible.
La mañana de este lunes 4 de mayo se activó la alerta sísmica en la CDMX; así se vivió en la alcaldía Xochimiclo, en la zona sur de la capital.— NMás (@nmas) May 4, 2026
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De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), se trató de un sismo de magnitud 5.6 a 24 km al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.
SISMO Magnitud 5.6 Loc 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:25 Lat 16.32 Lon -98.27 Pf 9 km pic.twitter.com/1s0QNtQsrU— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 4, 2026
Usuarios de redes sociales compartieron videos del momento en que se registró el sismo de hoy en la capital del país.
Sí se percibió, se mecía el edificio moderadamente, pero nada que ver con el de enero.#Tlatelolco, CDMX.— Alán Palacios (@alanpalacios) May 4, 2026
Piso 12.#Sismo #AlertaSísmica pic.twitter.com/ILO7KKAOqM
Tenemos sismo.#CDMX#SISMO pic.twitter.com/vJTmftZpJq— Miguel Ángel Toscano 🇲🇽 (@ma_toscano) May 4, 2026
Suena la alerta sísmica en CDMX tras sismo de magnitud 6.0 con epicentro en Oaxaca, México. pic.twitter.com/4Ykh7BOl5Z— Carlos Juan Semidey (@Centinela_35) May 4, 2026
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Saldo blanco en CDMX por sismo en Oaxaca
En la CDMX, se activaron los protocolos de actuación y varios edificios fueron desalojados de manere preventiva. Hasta el momento se reporta saldo blanco.
Habitantes de la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco esperan a que concluyan las inspecciones por parte de Protección Civil en el inmueble luego del sismo que se percivió este lunes en la CDMX.— NMás (@nmas) May 4, 2026
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Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que no se reportan daños o afectaciones relevantes, luego del sobrevuelo de Cóndores.
#CiudadSegura | Tras la activación de la alerta sísmica y como resultado del sobrevuelo de los #Cóndores y los recorridos de elementos de la @SSC_CDMX en la #CDMX, no se reportan daños o afectaciones relevantes.— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 4, 2026
Nos mantenemos pendientes e informando ante cualquier… https://t.co/jlxu5e0AYs pic.twitter.com/l0LUvI4E5z
Mediante redes sociales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que hasta el momento no se
Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo. https://t.co/dg1HmGMvGd— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 4, 2026
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Con infomación de N+.
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