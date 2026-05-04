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Videos de Sismo Hoy: Así Fue el Temblor que Activó Alerta Sísmica en CDMX

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Así fue el temblor de hoy, 4 de mayo de 2026, que activó la alerta sísmica en la CDMX

La alarma sísmica se activó en la Ciudad de México, pero en la alcaldía Cuauhtémoc el movimiento no fue perceptible. Autoridades recomendaron mantener la calma y seguir protocolos.

La alarma sísmica se activó en la Ciudad de México, pero en la alcaldía Cuauhtémoc el movimiento no fue perceptible. Autoridades recomendaron mantener la calma y seguir protocolos.

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Este lunes, 4 de mayo de 2026, se registró un sismo que activó la alerta sísmica en la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, fue casi imperceptible.

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), se trató de un sismo de magnitud  5.6 a 24 km al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Usuarios de redes sociales compartieron videos del momento en que se registró el sismo de hoy en la capital del país.

 

 

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Saldo blanco en CDMX por sismo en Oaxaca

En la CDMX, se activaron los protocolos de actuación y varios edificios fueron desalojados de manere preventiva. Hasta el momento se reporta saldo blanco.

Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que  no se reportan daños o afectaciones relevantes, luego del sobrevuelo de Cóndores.

Mediante redes sociales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que hasta el momento no se

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