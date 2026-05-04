Sismo Hoy en México: Magnitud del Temblor que Activó Alerta Sísmica en CDMX este 4 de Mayo 2026

Un sismo se registró hoy 4 de mayo de 2026, el cual activó la alerta sísmica en la Ciudad de México (CDMX), sin que se reportaran daños o personas heridas.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX, Myriam Urzúa, informó a N+ que hubo saldo blanco por el temblor.

México se prepara para el primer Simulacro Nacional 2026, el cual se llevará a cabo el 6 de mayo y prevé un escenario de terremoto.

Video: Sismo en CDMX Hoy: Myriam Urzúa da Reporte de Daños tras el Temblor de este 4 de Mayo

Durante la información para llamar a participar en el Simulacro Nacional, las autoridades informaron sobre una zona de vigilancia, ante un posible terremoto que se podría registrar en el país.

Si quieres saber más información en torno a la zona o por qué se puede registrar un terremoto en México, en N+ hemos preparado varios contenidos para ti.

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Magnitud del sismo hoy en México

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo tuvo una magnitud de 5.6 y tuvo como epicentro Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Autoridades de Oaxaca, informaron por su parte, que no hubo daños ni personas que requirieran atención médica por el sismo de hoy.

Además, aquí puedes consultar el reporte de sismos de este lunes por parte del SSN, incluyendo magnitudes y epicentros.

Este lunes también se registró un fuerte sismo en Filipinas y en redes sociales usuarios compartieron videos, que puedes ver aquí.

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