Simulacro Nacional 2026: ¿A Qué Hora Sonará la Alerta Sísmica en Todo México?

Este próximo 6 de mayo se realizará el Primer Simulacro Nacional 2026. Te decimos a qué hora sonará la alerta sísmica y todo lo que debes saber para esta jornada de preparación ante desastres naturales.

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¿Cuál es la hipótesis para el Simulacro Nacional del 6 de mayo?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil han informado que la hipótesis general del Primer Simulacro Nacional 2026 del 6 de mayo será un sismo en la brecha de Guerrero.

En esta franja de doscientos kilómetros chocan las placas de Cocos y de América del Norte. Pese a las grandes fuerzas que ejercen las placas tectónicas en la zona, la brecha sísmica de Guerrero no ha visto grandes terremotos por empuje de placas por subducción desde 1911.

Para la hipótesis del Primer Simulacro Nacional 2026, la hipótesis contará con un sismo de magnitud 8.2, superior al sismo que golpeó el occidente y centro del país el 19 de septiembre de 1985 y que tuvo una magnitud de 8.1.

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¿A qué hora será el Primer Simulacro Nacional 2026 este 6 de mayo y en qué ciudades sonará la alerta sísmica?

El Primer Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el 6 de mayo a las 11 de la noche. A esa hora sonará la alerta sísmica en en las siguientes ciudades, gracias al servicio del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano:

Ciudad de México

Puebla

Acapulco

Chilpancingo

Morelia

Oaxaca

Toluca

Cuernavaca

Colima

La Coordinación Nacional de Protección Civil ha pedido a las instituciones públicas y privadas que participen en el simulacro que se registren en su plataforma,en este enlace, para dar cuenta del curso de la jornada.

Cabe señalar que, aunque la hipótesis general incluye el sismo de magnitud 8.2 con epicentro en Guerrero, el gobierno federal pide a las diversas instituciones públicas y empresas privadas que participen que propongan una hipótesis adecuada a su región.

Video: CRÓNICA del Primer Simulacro Regional de CDMX y Edomex del 18 de Febrero 2026

Por medio de la misma plataforma se puede proponer una alternativa para nuestra entidad. Al respecto el comunicado indica:

“En consideración de que no todas las Entidades Federativas están expuestas a sufrir los efectos de un sismo, solicitamos atentamente proponer la hipótesis que consideren más adecuada en función del esquema de riesgos identificados para cada inmueble según su ubicación”.

Cabe señalar que las entidades son libres de realizar sus propios simulacros para atender y prevenir amenzas locales. La Ciudad de México y el Estado de México, por ejemplo, tuvieron un primer simulacro regional el pasado 18 de febrero. El siguiente simulacro nacional habrá de ocurrir en septiembre del 2026.

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