Inicio Nacional Primer Simulacro Nacional 2026: Palabra Clave que Recibirás Antes de la Alerta Sísmica

Primer Simulacro Nacional 2026: Palabra Clave que Recibirás Antes de la Alerta Sísmica

|

N+

-

Esta es la palabra clave que recibirá en tu celular como parte del mensaje de alertamiento antes de que suene la alerta sísmica

Primer Simulacro Nacional 2026

Primer Simulacro Nacional 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

COMPARTE:

Falta muy poco para el Primer Simulacro Nacional 2026, por lo que es  importante que sepas cuál es la palabra clave que recibirá en ti celular previo a que suene la alerta sísmica.

  • El Primer Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el próximo 6 de mayo a las 11:00 horas.
  • Tendrá una hipótesis de magnitud 8.2 con epicentro en costas de Guerrero, a 55 km al noroeste de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez.

Noticia relacionada: Alerta Sísmica No Sonará en Esta Zona de Edomex, Cerca de la CDMX: ¿Dónde se Ubica?

Palabra clave que recibirá en tu celular

Durante el Primer Simulacro Nacional 2026, recibirán un mensaje de alertamiento en tu celular con una palabra clave previo a que se active la alerta sísmica, este es:

  • SIMULACRO

Además, esta palabra clave estará acompañada del siguiente mensaje: “Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México-ESTO ES UN SIMULACRO.

La Coordinación Nacional de Protección Civil recordó que el simulacro se realiza con el propósito de fomentar la cultura de la protección civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

Rar

Sismos 2026
Inicio Nacional Primer simulacro nacional 2026 que palabra clave recibiras antes de la alerta sismica