Primer Simulacro Nacional 2026: Palabra Clave que Recibirás Antes de la Alerta Sísmica
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Esta es la palabra clave que recibirá en tu celular como parte del mensaje de alertamiento antes de que suene la alerta sísmica
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Falta muy poco para el Primer Simulacro Nacional 2026, por lo que es importante que sepas cuál es la palabra clave que recibirá en ti celular previo a que suene la alerta sísmica.
- El Primer Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el próximo 6 de mayo a las 11:00 horas.
- Tendrá una hipótesis de magnitud 8.2 con epicentro en costas de Guerrero, a 55 km al noroeste de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez.
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Palabra clave que recibirá en tu celular
Durante el Primer Simulacro Nacional 2026, recibirán un mensaje de alertamiento en tu celular con una palabra clave previo a que se active la alerta sísmica, este es:
- SIMULACRO
Además, esta palabra clave estará acompañada del siguiente mensaje: “Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México-ESTO ES UN SIMULACRO.
La Coordinación Nacional de Protección Civil recordó que el simulacro se realiza con el propósito de fomentar la cultura de la protección civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre.
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Con información de N+.
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