Simulacro Nacional: ¿Qué es la Brecha Sísmica de Guerrero? Hipótesis del 6 de Mayo 2026

El Primer Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el próximo 6 de mayo a las 11:00 horas, con la hipótesis de un sismo magnitud 8.2, el cual, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, este sismo se originaría en la "Brecha Sísmica de Guerrero", pero qué es esta brecha.

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El día del Simulacro Nacional 2026, la ciudadanía recibirá un mensaje de alertamiento en sus celulares con una palabra previa para cuando se active la alerta sísmica:

Simulacro

La hipótesis del Simulacro Nacional 2026 será con supuesto epicentro en costas de Guerrero, a 55 km al noroeste de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, zona en donde las placas tectónicas han acumulado mucha tensión debido a que no se registra un sismo de gran magnitud desde 1911, se trata de la "Brecha Sísmica de Guerrero".

¿Qué es la Brecha de Guerrero?

La "Brecha de Guerrero" es una brecha sísmica ubicada en el océano Pacífico, frente a la región Costa Grande del estado de Guerrero, la cual abarca una extensión de 230 km desde el sur de Acapulco hasta Papanoa, según información de Protección Civil del estado.

Esta brecha se localiza dentro de la zona de subducción entre la Placa de Cocos y la placa Norteamericana, en donde la primera se introduce por debajo de la segunda.

Es una región que es monitoreada por expertos ya que no ha registrado actividad sísmica mayor a una magnitud de 7,0 desde 1911.

"Tiene una alta probabilidad de que en ella ocurra un sismo de consecuencias considerables".

Según Protección Civil de Guerrero, aunque se registraron sismos en 2014, y pese a que fueron con epicentro muy cercano a la Brecha de Guerrero, no tuvieron epicentro precisamente en ella, ya que fueron en Tecpan de Galeana, estado de Guerrero y Petatlán en el mismo estado, "mas no en la brecha", refieren los documentos.