Simulacro Nacional 2026 Considera Intensidad Extrema por Escenario de Fuerte Sismo

Se acerca el Primer Simulacro Nacional 2026, que se realizará el próximo miércoles 6 de mayo, y que considera una intensidad extrema por escenario de fuerte sismo.

Este ejercicio preventivo se realiza en el marco del cuadragésimo aniversario de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), con el que se consolidan cuatro décadas de la cultura de la prevención en México.

Es por eso que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) convocó a la población, visitantes y habitantes de todo el país a sumarse al simulacro que se realizará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

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Intensidad extrema en Primer Simulacro Nacional 2026

Para este ejercicio histórico, se ha diseñado un escenario basado en un sismo hipotético de magnitud 8.2. Este cálculo se fundamenta en la "Brecha Sísmica de Guerrero", una zona de la costa de 200 km donde las placas tectónicas han acumulado tensión sin registrar un movimiento telúrico de gran magnitud desde 1911.

El epicentro estará a 55 km al noroeste de Acapulco (entre Petatlán y Coyuca de Benítez), a una profundidad de 18 km.

Al ser el Primer Simulacro Nacional 2026 un evento de gran potencia, la intensidad esperada en Acapulco será extrema, mientras que en la Ciudad de México se percibirá de forma severa, lo que permitirá practicar la coordinación interinstitucional y los protocolos de respuesta ante un evento de gran escala.

Es importante destacar que, debido a la diversidad geográfica de México, cada unidad estatal de protección civil desarrollará su propia hipótesis en función de los riesgos específicos de su ubicación. Aquellas zonas no expuestas a fenómenos sísmicos podrán proponer el escenario que mejor se ajuste a su esquema local de riesgos.

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