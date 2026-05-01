Zona Exacta de la Brecha Sísmica de Guerrero: Aquí se Puede Generar Terremoto en México

¿Sabías que México está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registra la mayor actividad sísmica del mundo?

El territorio mexicano se sitúa sobre cinco placas tectónicas y en algunas de ellas hay brechas, es decir, zonas que han acumulado tensión sísmica porque no han liberado energía durante un periodo prolongado de tiempo.

Una de ellas es la Brecha de Guerrero, que por lo mismo tiene alta probabilidad de que en ella ocurra un terremoto, de acuerdo con información de autoridades guerrerenses.

Aquí en N+ te damos a conocer más detalles sobre las placas tectónicas y la Brecha de Guerrero, así como su ubicación exacta.

Las placas tectónicas en México

México es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, pues el territorio se encuentra sobre cinco placas litosféricas o tectónicas, según información del Servicio Sismológico Nacional (SMN):

Placa Norteamericana : Contiene la mayor parte de Mexico, así como a toda Norteamérica, parte del océano Atlántico y parte de Asia.

: Contiene la mayor parte de Mexico, así como a toda Norteamérica, parte del océano Atlántico y parte de Asia. Placa del Pacífico. Incluye la Península de Baja California, el oeste de California y al océano Pacífico.

Incluye la Península de Baja California, el oeste de California y al océano Pacífico. Placa del Caribe. Abarca el sur de Chiapas, las islas caribeñas y los países de Centroamérica.

Abarca el sur de Chiapas, las islas caribeñas y los países de Centroamérica. Placa de Cocos. Es oceánica y está en la cuenca del Pacífico.

Es oceánica y está en la cuenca del Pacífico. Microplaca de Rivera. Es oceánica y está en la cuenca del Pacífico.

Placas tectónicas en México. Foto: SMN

Zona exacta de la Brecha de Guerrero

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil guerrerense, la Brecha de Guerrero es una región que no ha registrado actividad sísmica mayor a 7.0 desde 1911, por lo que hay alta posibilidad de que ocurra un sismo de magnitud considerable en ella.

Se ubica en el océano Pacífico mexicano , frente a la región Costa Grande del estado de Guerrero.

, frente a la región Costa Grande del estado de Guerrero. Abarca una extensión de 230 kilómetros , desde el sur de Acapulco hasta Papanoa.

, desde el sur de Acapulco hasta Papanoa. Se localiza dentro de la zona de subducción , entre la Placa de Cocos y la placa Norteamericana, en donde la primera se introduce por debajo de la segunda.

, entre la Placa de Cocos y la placa Norteamericana, en donde la primera se introduce por debajo de la segunda. En 2014 se registraron tres sismos magnitud 7.2, 6.4 y 6.1 en Petatlán y Técpan, muy cerca de la Brecha de Guerrero, pero no tuvieron epicentro exactamente en ella.

Ubicación de la Brecha de Guerrero. Foto: N+

Simulacro Nacional en mayo 2026

En este contexto, el próximo 6 de mayo se realizará un simulacro nacional con hipótesis de temblor magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero.

“Este cálculo se fundamenta en la Brecha Sísmica de Guerrero, una zona de la costa de 200 km donde las placas tectónicas han acumulado tensión sin registrar un movimiento telúrico de gran magnitud desde 1911”, indicó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

El ejercicio de protección civil será en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro de México) y su escenario contempla un epicentro a 55 km al noroeste de Acapulco (entre Petatlán y Coyuca de Benítez), a una profundidad de 18 km.

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Con información de N+

spb