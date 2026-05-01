Temporada de Sargazo en Quintana Roo en 2026, Se Perfila para Ser Una de las Más Intensas

La temporada de sargazo en Quintana Roo este 2026 se perfila como una de las más intensas, desde los arribos masivos de 2015.

Imágenes satelitales de México y Estados Unidos, informaron que millones de toneladas de sargazo flotan en el Océano Atlántico y algunos desprendimientos se dirigen hacia playas de Quintana Roo.

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Esteban Amaro, de la Red de Monitoreo del Sargazo en Quintana Roo, dijo que "la cantidad de sargazo que ha llegado es tal, que es prácticamente imposible limpiar todo".

En 2025, se recolectaron 96 mil toneladas; mientras que este año se espera recolectar 119 mil toneladas. En 2028 y 2016, fue de 110 mil, en promedio.

Semáforo de sargazo

La Red de Monitoreo del Sargazo de Quintana Roo informó que el reporte del 29 de abril indica que de 100 playas de la Zona Norte, 17 están en semáforo rojo de excesivo, 17 en abundante, 25 en moderado y solo 3 playas están en color azul, sin sargazo.

"Estuvo el recale muy fuerte en Playa del Carmen, el registro fue entre 200 y 250 toneladas por día, lo cual es un mundo de sargazo, y en otras playas, por ejemplo, en Cancún, se extraen 60, 80 toneladas por día".

En la Zona Sur, la afectación es mayor, sobre todo en Mahahual, en Othón P. Blanco, y en la comunidad de Xcalak, en la frontera con Belice.

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Luis, prestador de servicios, dice que "como quintanarroenses, sí nos preocupa y nos ocupamos de apoyar estos proyectos de limpieza de nuestras costas".

Para su recolección, la Secretaría de Marina incorporó un nuevo barco y ya hay 11 buques costeros, un oceánico, 4 sargaceras anfibias y 18 barcos menores.

Se suman, además, 9 kilómetros de barreras antisargazo y cientos de trabajadores y prestadores de servicios.

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Con información de Alejandro Sánchez

ICM