"El Jardinero": Jueza Frena Extradición de Audias "N" a EUA a través de una Suspensión de Plano
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El Jardinero fue detenido el 27 de abril en El Mirador, Nayarit; EUA ofrecía 5 millones de dólares por su captura
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Una jueza federal con sede en el Estado de México ordenó frenar la extradición de Audias "N", “El Jardinero”, a Estados Unidos, esto luego de que fuera detenido en El Mirador, Nayarit el pasado 27 de abril 2026. "El Jardinero", quien era el jefe de escoltas de Nemesio Osegura, El Mencho, fue ingresado anoche al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México.
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Suspensión de oficio y de plano
La medida se ordenó tras obtener una suspensión de oficio y de plano a favor de Audias "N".
Dicha suspensión indica que esta suspensión de oficio y de plano e para que se mantengan la cosas en el estado en que se encuentran y no se lleve a cabo la entrega del quejoso al Estado requirente, hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo mediante sentencia ejecutoria.
La suspensión puede permanecer durante varias semanas, es la Secretaría de Relaciones Exteriores quien debe autorizar la entrega.
¿Quién es "El Jardinero"?
El operativo para detenerlo llevó 19 meses de trabajos de inteligencia, así como intercambio de información con agencias estadounidenses. Era considerado el segundo al mando de Nemesio Oseguera "El Mencho", quien murió el 22 de febrero en un operativo en el pueblo mágico de Tapalpa, Jalisco.
Es un objetivo prioritario, por lo que las autoridades de EUA ofrecían una recompensa de 5 millones de dólares debido a su rol en la operación de pistas y laboratorios clandestinos.
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