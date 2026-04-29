Audias ‘N’, "El Jardinero", exjefe de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" y quien pretendía tomar el liderazgo del CJNG, es trasladado la noche de este miércoles 29 de abril al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Su envío al centro penitenciario ocurrió horas después de que se llevara a cabo su audiencia inicial de imputación, en la que se le dictó prisión preventiva por su posible participación en los delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El próximo lunes 4 de mayo 2026, a las 15:00 horas se realizará la audiencia de continuación, en la que se determinará si es vinculado a proceso.

Fue detenido el 27 de abril de 2026 en El Mirador, Nayarit, por la Secretaría de Marina en una operación quirúrgca donde no hubo un solo disparo.

El presunto narcotraficante va a bordo de una camioneta blindada, la cual es custodiada por varios vehículos de la Agencia de Investigación Criminal.

La salida del convoy de la sede de la FGR fue poco antes de las 23:00 horas.

¿De qué se acusa al capo?

Audias ‘N’ considerado el segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estuvo casi 48 horas en la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

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"El Jardinero" es acusado de la posible comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Además, cuenta con una orden de detención con fines de extradición, solicitada por autoridades de Estados Unidos. La DEA ofrecía 5 millones de dólares de recompensa por su paradero.

El capo es reconocido internacionalmente como narcotraficante con sanciones impuestas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). Su zona de influencia abarcaba principalmente en Nayarit, Guerrero, Zacatecas, Michoacán y municipios estratégicos de Jalisco.

Su detención fue una operación muy cuidadosa de la secretaría de Marina. Las labores de inteligencia para su captura iniciaron desde octubre de 2024, en coordinación interinstitucional con agencias estadounidenses.

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