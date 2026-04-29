Erika María Guadalupe Herrera Coriand, quien mató a balazos a Carolina Flores Gómez en Polanco, fue detenida este miércoles 29 de abril en Venezuela, luego de que se emitiera una ficha roja de Interpol.

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indicaron a N+ que la detención se logró gracias a la ficha roja que se giró, lo que permitió su ubicación en el país sudamericano.

La Fiscalía General de la República deberá notificar de manera formal a las autoridades de la Ciudad de México para iniciar el proceso de extradición por los canales diplomáticos correspondientes.

El feminicidio de la exreina de belleza sigue bajo investigación de las autoridades, por ello, se informó la detención de Erika “N”, suegra de la víctima, por su presunta participación en el crimen ocurrido en un departamento de la colonia Polanco en CDMX.

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De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Erika “N” es investigada por la muerte de la joven, la cual sucedió el 15 de abril, pero se denunció un día después.

¿Por qué detuvieron a la suegra de la exreina de belleza Carolina Flores?

La detención de Erika “N” se dio a conocer luego de que se viralizó un video captado desde el interior del departamento ubicado en la colonia Polanco III, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

En la grabación se observa a la exreina de belleza, Carolina Flores y a la sospechosa, Erika “N”. La interacción parece normal hasta que la joven se dirige a una habitación y tras ella va su suegra.

Video: Giran Ficha Roja de Interpol para Localizar a la Suegra y Presunta Asesina de Carolina Flores.

Posteriormente, se escucha una detonación por arma de fuego y los gritos de la víctima. Sin embargo, después viene una ráfaga de balazos. “¿Qué pasó?”, dice el esposo de Carolina, quien se acerca al cuarto cargando un bebé.

“Pues me hizo enojar”, se escucha decir a la sospechosa.

Una vez que el hombre entra a la habitación le indica que qué hizo, que se trata de su familia. Erika “N” responde que la única familia que tiene es él, es decir, su hijo. “Tú eres mío”, puntualiza.

El cuerpo de la joven fue hallado con diversos disparos de arma de fuego, principalmente en la zona de la cabeza, al interior de su casa.

¿Quién era Carolina Flores Gómez, exreina de belleza víctima de feminicidio?

Carolina Flores Gómez, de 27 años de edad, era exreina de belleza. Era originaria de Ensenada, Baja California.

Su trayectoria en las pasarelas y mundo del entretenimiento destacó cuando ganó Miss Teen Universe Baja California en el año 2017.

Carolina Flores no solo era exreina de belleza, ya que también se dedicaba a cuidar de su bebé de apenas 8 meses de edad.

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Con información de Arturo Sierra

EPP

