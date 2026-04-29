FGR Confirma Solicitudes de Extradición de EUA contra Rocha Moya y Funcionarios de Sinaloa

El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, confirmó este miércoles 29 de abril de 2026 las solicitudes de extradición solicitadas por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos.

Ulises Lara informó que la FGR fue notificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos.

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"En este, como en cualquier otro caso de solicitud internacional, debemos cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia", añadió el funcionario en el mensaje difundido a medios.

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Iniciarán investigación por acusación de EUA sobre Rocha Moya

A través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, la FGR analizará la documentación recibida con la finalidad de establecer si existen los elementos probatorios necesarios y si es viable la detención con fines de extradición de los funcionarios sinaloenses.

De manera paralela, la Fiscalía iniciará una investigación para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión, dijo Ulises Lara.

"Solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso de nuestro país", añadió el vocer de la FGR.

No obstante, la FGR aclaró que la solicitud de las autoridades estadounidenses no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de las imputaciones contra el gobernador de Sinaloa.

Rocha Moya imputado junto con otros funcionarios sinaloenses

Temprano, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron la apertura de una acusación formal contra:

Rubén Rocha Moya,

Enrique Inzunza,

Enrique Diaz Vega,

Damaso Castro,

Marco Antonio Almanza,

Alberto Jorge Contretas,

Gerardo Mérida Sánchez,

José Antonio Dionisio Hipólito,

Juan de Dios Gaméz Mendivil y

Juan Valenzuela Millan

A los nueve funcionarios mexicanos, algunos de ellos en activo y el resto retirados, se les señala de delitos de tráfico de drogas y conexos con armas, según se lee en la acusación formal presentada este miércoles.

"Los acusados ​​son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos", indicó en un comunicado la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York.

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