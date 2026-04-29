¿Además de Rocha Moya, Qué Otros Gobernadores de México Han Sido Acusados en Estados Unidos?

Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones del estado de Sinaloa, fue acusado formalmente este miércoles por la Fiscalía de Nueva York junto con otros nueve funcionarios, algunos en activo y otros en retiro. Aquí en N+ enlistamos qué otros gobernadores de México han sido acusados desde Estados Unidos y por qué crímenes se les ha procesado.

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Tomás Yarrington

Nacido en Matamoros, en 1957, Tomás Yarrington fue gobernador de Tamaulipas por el Partido Revolucionario Institucional de 1999 al 2004. En el año 2012 se le acusó de lavado de dinero y tráfico de drogas. La por entonces llamada Procuraduría General de la República ofrecía en 2016 una recompensa de 15 millones de pesos.

Fue detenido en 2017 en Florencia, Italia, donde negó su identidad y mostró una identificación falsa. Un año después fue extraditado a Texas, donde enfrentó un proceso penal federal.

Video: ¿Quién Es Tomás Yarrington, Exgobernador de Tamaulipas Acusado de Lavar Dinero?

Fue sentenciado a nueve años de prisión tras haber sido declarado culpable por lavado de dinero. En el juicio se reveló que habría aceptado sobornos de los Zetas y el Cártel del Golfo, este dinero fue empleado para comprar inmuebles en Estados Unidos.

En 2025, el exgobernador fue extraditado a México y enviado al Penal del Altiplano, donde sigue recluido. Mantiene un proceso abierto aún ante la justicia mexicana.

Eugenio Hernández

El siguiente caso también involucra al estado de Tamaulipas: Eugenio Hernández fue el sucesor de Tomás Yarrington y gobernó la entidad entre 2004 y el 2010 con el PRI.

En el año 2012, la Subsecretaría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO) abrió una investigación contra el político por lavado de dinero. Diez propiedades suyas fueron incautadas en Quintana Roo, donde vivía por entonces.

Video: Liberan a Eugenio Hernández Flores, Exgobernador de Tamaulipas

Aunque esta investigación se cerró sin resultados, desde Estados Unidos la DEA continuó una investigación contra Eugenio Hernández por supuestos sobornos del crimen organizado y lavado de dinero. Fue detenido en su natal Ciudad Victoria en 2017 y un año más tarde se aprobó su extradición hacia Estados Unidos.

No obstante, en 2023 fue liberado del penal de Tenango del Valle, en el Estado de México, después de que un juez aprobara que continuara su proceso de extradición en libertad. En Estados Unidos siguen abiertas las acusaciones por los delitos de lavado de dinero, operar un negocio para enviar dinero sin licencia, así como de fraude bancario.

César Duarte

César Duarte fue gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016. Se investigó por desvío de recursos por más de 200 millones de pesos y en 2017 se emitió una orden de captura en su contra.

Fue detenido en 2020 en Miami y extraditado a México en 2022, donde fue recluido en el penal de Aquiles Serdán. El propio Gobierno de Chihuahua le acusó en Estados Unidos por la adquisición de 50 propiedades en aquel país con dinero público, por un monto de 25 millones de dólares.

Video: Cronología del Caso César Duarte: ¿Por Qué Fue Detenido el Exgobernador de Chihuahua?

Los cargos de lavado de dinero fueron desestimados, no obstante la Fiscalía General de la República tramitó ante Estados Unidos una autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa. Esta fue concedida el 4 de diciembre de 2025.

Roberto Sandoval

El exgobernador de Nayarit se encuentra en prisión preventiva desde 2021 en México. Roberto Sandoval, quien gobernó entre 2011 y 2017, es señalado por el gobierno estadounidense por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En 2020 la Embajada de Estados Unidos en México lanzó un comunicado donde apuntó los señalamientos contra el expolítico priista:

“Sandoval malversó bienes del estado y recibió sobornos de organizaciones narcotraficantes, incluyendo el Cártel Jalisco Nueva Generación, a cambio de información y protección. Además, Sandoval aceptó sobornos por parte de la organización Beltrán Leyva”.

No obstante, por el momento no hay un proceso de extradición hacia los Estados Unidos y los acusaciones que enfrenta Roberto Sandoval en México podrían bloquear una petición de este tipo.

Otros funcionarios detenidos o extraditados a Estados Unidos

Aunque no fueron gobernadores, cabe mencionar el caso de otros dos funcionarios federales que fueron detenidos o extraditados por acusaciones en Estados Unidos. En 2024, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, fue condenado a 38 años de prisión por un tribunal de Nueva York por vínculos con el narcotráfico.

Video: ¿Cómo Reaccionó Genaro García Luna a su Sentencia de 38 Años de Cárcel en EUA?

En 2020, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el general Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El militar era acusado por la DEA de vínculos con el narcotráfico.

Se le liberó en el mes de noviembre y dos meses más tarde fue exonerado por el gobierno de México. En 2025, el fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que Estados Unidos desistió por falta de pruebas.

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