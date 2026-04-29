¿Quién es Rubén Rocha Moya, el Gobernador de Sinaloa Señalado por Fiscalía de Nueva York?

Autoridades de Estados Unidos dieron a conocer hoy, 29 de abril de 2026, la apertura de una acusación formal en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y nueve personas más por presuntos delitos de tráfico de drogas y otros relacionados con armas.

En un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América destacó que todos los acusados son funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden de Sinaloa.

En este LIVEBLOG puedes seguir el minuto a minuto sobre los señalamientos en contra de Rubén Rocha Moya por parte de EUA.

“Se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”.

Uno de los principales actores políticos de esta lista, es el gobernador de Sinaloa, Robén Rocha Moya, los otros 9 actores políticos son:

Enrique Inzunza Cazárez. Senador

Enrique Díaz Vega. Exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa

Dámaso Castro Zaavedra. Fiscal General Adjunto de la Fiscalía de de Sinaloa

Marco Antonio Almazan Áviles. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa

Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa

Gerardo Mérida. Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa

José Antonio Dionisio Hipólito, "Tornado". Ex subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa

Juan de Dios Gamez Mendívil. Alcalde de Culiacán

Juan Valenzuela Milán, "Juanito". Excomandante Policía Municipal de Culiacán.

VIDEO: ¿Qué Implicaciones Tiene la Acusación de EUA contra Rubén Rocha Moya en la Relación Bilateral?

¿Quién es el gobernador de Sinaloa? Este es su perfil.

Es el actual gobernador de Sinaloa por Morena.

Fue senador de la República de 2018 al 2021

Partido: Morena

Fecha de nacimiento: 15/06/1949

Tiene 77 años

Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la UAS

Maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro

También fue diputado en el Congreso de Sinaloa.

Fue Rector de la Universidad Aútonoma de Sinaloa de 1993 a 1997.

Fue subdirector de Capacitación del ISSSTE de 2013 a 2017.

Historias recomendadas: