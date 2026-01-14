Tribunal Federal Otorga Amparo a Exgobernador de Tamaulipas Tomás "Y"

Ha trascendido que una magistrada federal del colegial magistrado en Nuevo León otorgó un nuevo amparo al exgobernador de Tamaulipas, Tomás "Y", el cual deja sin efecto un auto de formal prisión dictado previamente en su contra por delitos contra la salud.

La resolución ordena que se deje sin efectos el procesamiento por delitos contra la salud y se emita una nueva resolución que subsane deficiencias en el proceso anterior.

Exgobernador de Tamaulipas Seguirá en el Penal del Altiplano

Tomás "Y" se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, tras ser deportado de Estados Unidos en abril de 2025.

A pesar de este amparo, el exmandatario aún enfrenta otros cargos en México, incluyendo lavado de dinero y delincuencia organizada, por los cuales se le han dictado hasta tres autos de formal prisión desde su llegada al país.

