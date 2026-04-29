Rubén Rocha Moya: "Me Enteré por un Comunicado de la Embajada", Dice en Entrevista con N+
N+
Esta tarde, el gobernador de Sinaloa, dijo que se enteró por un comunicado de las autoridades estadounidenses de los señalamientos de la Fiscalía de Nueva York
COMPARTE:
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya dijo en entrevista exclusiva con N+ que no va a declarar más sobre los señalamiento de Estados Unidos, y reveló que se enteró por el comunicado que sacaron las autoridades estadounidenses.
"No voy a declarar más, discúlpenme", dijo a N+.
Noticia relacionada: ¿Qué Pasaría con Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa? DEA Presentó Cargos ante Fiscalía de NY
Al preguntarle si ya entabló comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum, indicó que sí, "háblamos nada más", y destacó que "hay apoyo".
"Sí claro, por supuesto que sí hay"
Destacó que sigue trabajando por el gobierno de Sinaloa. Cuando N+ le preguntó sobre los otros señalados por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, indicó que "andaba por ahí" y que se reunieron porque tenían una reunión. Y destacó cómo se enteró de los señalamientos:
"Yo me enteré por el comunicado de la Embajada, del gobierno norteamericano"
Sobre su visa, afirmó que él no tiene conocimiento, y que él oficialmente no ha recibido ningún comunicado del gobierno de EUA, que no es un tema que se haya abordado, y que cuando es así, las autoridades lo comunican.
Aseguró que van a seguir trabajando, que nada se detiene, sigue con sus actividades pautadas en su agenda e hizo un llamado a la ciudadanía en Sinaloa.
"El llamado que les hago es que estén tranquilos"
Historias recomendadas:
- Incendio Consume Fábrica en la Colonia San Antonio, en Azcapotzalco, y Provoca Fuga de Gas
- Ola de Calor Se Rompe en México: Alertan Por Temperaturas de Hasta 45 Grados en 23 Estados
Información N+