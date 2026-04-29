El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya dijo en entrevista exclusiva con N+ que no va a declarar más sobre los señalamiento de Estados Unidos, y reveló que se enteró por el comunicado que sacaron las autoridades estadounidenses.

"No voy a declarar más, discúlpenme", dijo a N+.

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Al preguntarle si ya entabló comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum, indicó que sí, "háblamos nada más", y destacó que "hay apoyo".

"Sí claro, por supuesto que sí hay"

Destacó que sigue trabajando por el gobierno de Sinaloa. Cuando N+ le preguntó sobre los otros señalados por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, indicó que "andaba por ahí" y que se reunieron porque tenían una reunión. Y destacó cómo se enteró de los señalamientos:

"Yo me enteré por el comunicado de la Embajada, del gobierno norteamericano"

VIDEO: Rubén Rocha Moya Da Entrevista Exclusiva a N+ y Revela Cómo se Enteró de Acusaciones de EUA

Sobre su visa, afirmó que él no tiene conocimiento, y que él oficialmente no ha recibido ningún comunicado del gobierno de EUA, que no es un tema que se haya abordado, y que cuando es así, las autoridades lo comunican.

Aseguró que van a seguir trabajando, que nada se detiene, sigue con sus actividades pautadas en su agenda e hizo un llamado a la ciudadanía en Sinaloa.

"El llamado que les hago es que estén tranquilos"

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