Ola de Calor Se Rompe en México: Alertan Por Temperaturas de Hasta 45 Grados en 23 Estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 30 de abril la ola de calor registrará un ligero descenso en su intensidad; sin embargo, persistirá en gran parte de México.

De acuerdo con el organismo, al menos 23 estados alcanzarán temperaturas de hasta 45 grados Celsius, mientras que en el centro de México se prevén máximas cercanas a los 35 grados.

En contraste, el nuevo frente frío número 48 ingresará al territorio nacional y se extenderá sobre el noreste del país. Este sistema interactuará con un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica, la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, lo que provocará lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en estados como Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Para el viernes 1 de mayo, la ola de calor se romperá pero continuará afectando a entidades del Pacífico sur mexicano con temperaturas de hasta 40 grados.

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Clima para el jueves 30 de abril: Dónde habrá altas temperaturas

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (sur), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro, oeste y suroeste), San Luis Potosí (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (oeste y suroeste), Oaxaca (sureste y este), Chiapas (oeste), Morelos (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Campeche (norte), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit, Colima, Estado de México (suroeste) y Tabasco.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Ciudad de México y Tlaxcala.

Clima para el viernes 1 de mayo: Dónde hará calor

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Tamaulipas (sur y suroeste), San Luis Potosí (este y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y noreste), Veracruz (norte y sur), Jalisco (suroeste), Michoacán (suroeste), Oaxaca (norte y centro), Chiapas (norte y oeste), Guanajuato (noreste), Morelos (sur), Puebla (norte y suroeste), Tabasco (centro y este), Campeche (norte y costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima y Estado de México (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Tlaxcala.

¿Cuáles son los Síntomas de un Golpe de Calor?

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