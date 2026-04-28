Atención por Ola de Calor: Habrá Temperatura de Más de 45 Grados en Estos Lugares

¡Toma precauciones! Los próximos días, varios estados de la República Mexicana tendrán temperaturas muy altas, incluso de más de 45 grados, debido a una onda de calor que afecta al país.

Aquí te decimos qué estados tendrán calor extremo por la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, que se localiza sobre el territorio nacional.

Para tener en cuenta:

Una circulación anticiclónica es un sistema de alta presión donde el aire desciende desde capas altas, provocando estabilidad atmosférica.

es un sistema de alta presión donde el aire desciende desde capas altas, provocando estabilidad atmosférica. Se caracteriza por vientos que giran en sentido de las manecillas del reloj, cielos despejados, nula precipitación, ambiente seco y aumento de temperaturas.

Una onda de calor es un calentamiento importante del aire o invasión de aire muy caliente, sobre una zona extensa; suele durar de unos días a una semana.

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Estados que tendrán más de 45 grados

En su pronóstico ampliado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que en los últimos tres días de abril, el termómetro podría superar los 15 grados en varios estados:

Miércoles

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro) y Guerrero (noroeste).

Jueves

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Guerrero (noroeste) y San Luis Potosí (sur).

Viernes

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Guerrero (noroeste), San Luis Potosí (este y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Veracruz (norte).

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¿Cuándo bajará la temperatura?

El SMN agregó que el próximo viernes 1 de mayo, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se desplazará hacia el golfo de México.

Eso favorecerá un descenso gradual de la temperatura, “condición que permitirá el debilitamiento de la onda de calor sobre el noreste, oriente y centro de la República Mexicana”.

Actualmente, la ola de calor afecta 29 entidades de la República Mexicana, incluida la Ciudad de México:

Sinaloa Chihuahua Coahuila Nuevo León Durango Zacatecas Aguascalientes San Luis Potosí Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guanajuato Querétaro Hidalgo Puebla Tlaxcala Morelos Estado de México Ciudad de México Tamaulipas Veracruz Guerrero Oaxaca Chiapas Tabasco (finalizará hoy, 28 de abril de 2026). Campeche (finalizará hoy, 28 de abril de 2026). Yucatán (finalizará hoy, 28 de abril de 2026). Quintana Roo (finalizará hoy, 28 de abril de 2026).

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