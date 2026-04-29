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¿De Qué Delitos Acusa Fiscalía de NY a Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa?

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La Fiscalía de Nueva York anunció la apertura de una acusación formal contra Rubén Rocha Moya por delitos vinculados con el tráfico de drogas y armas

A través de sus redes sociales, la embajada de Estados Unidos informó la presentación de cargos penales por parte de la Fiscalía Federal de EUA contra el gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, y otros funcionarios por narcotráfico

A través de sus redes sociales, la embajada de Estados Unidos informó la presentación de cargos penales por parte de la Fiscalía Federal de EUA contra el gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, y otros funcionarios por narcotráfico

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Este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó los señalamientos que hizo la Fiscalía de Nueva York contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros funcionarios mexicanos, por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa; aquí te decimos de que delitos acusa la Fiscalía neoyorkina al mandatario sinaloense.

La Fiscalía de Nueva York anunció la apertura de una acusación formal contra Rubén Rocha Moya por delitos vinculados con el tráfico de drogas y armas.

¿De qué delitos acusa la Fiscalía de Nueva York al gobernador de Sinaloa?

  1. Conspiración para la importación de narcóticos.
  2. Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
  3. Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

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