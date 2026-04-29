Estos Son los Funcionarios del Gobierno de Sinaloa Acusados de Asociación con Cártel de Sinaloa

Este miércoles, 29 de abril de 2026, el gobierno de Estados Unidos de América (EUA) anunció que el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos, fueron acusados ​​de narcotráfico y delitos relacionados con armas.

Mediante un comunicado, se detalló que se trata de funcionarios de alto rango, tanto en activo como retirados del gobierno estatal de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

No te pierdas el LIVEBLOG de N+ con las últimas noticias por la acusación contra Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, por asociación con el Cártel de Sinaloa.

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Funcionarios de Sinaloa con presuntos nexos con el cárte de Sinaloa

Según la acusación, cada uno de los acusados participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos. Los funcionarios implicados son:

Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

Enrique Inzunza Cazarez, senador, exsecretario general de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

Damaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la policía de Investigación de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

Alberto Jorge Contreras Nunez, alias 'Cholo', exjefe de la policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecreatrio de Seguridad Pública de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

José Antonio Dionisio Hipólito, alias 'Tornado', exsubdirector de la policía municipal de Culiacán, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

Juan Valenzuela Millán, alias 'Juanito', excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, además de Secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una sentencia obligatoria de cadena perpetua

Video: ¿Quién es Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa? Esta es su Carrera Política

Los acusados presuntamente ​​desempeñaron diversas funciones esenciales para el cártel de Sinaloa, entre ellas:

Protegieron a los líderes del cártel de Sinaloa de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar las actividades delictivas del cártel.

Ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos.

Permitieron que miembros del cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin consecuencias. A cambio, los acusados ​​recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico.

Según las acusaciones, los acusados ​​han estado estrechamente vinculados a la facción del cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias 'El Chapo', exlíder del cártel de Sinaloa, conocidos colectivamente como los 'Chapitos'. Los acusados ​​han operado en todos los niveles del gobierno y las fuerzas del orden en Sinaloa, abusando de sus posiciones de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de los Chapitos.

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