¿Qué Pasaría con Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa? DEA Presentó Cargos ante Fiscalía de NY

El gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta una acusación ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, certificada el 23 de abril de 2026.

El expediente lo señala como la figura política central de una red de protección al Cártel de Sinaloa. Pero entre la acusación y una posible extradición hay un camino largo, incierto y sin precedentes en la historia de las relaciones México-Estados Unidos.

Video: Ignacio Mier Reacciona a las Acusaciones de la Fiscalía de NY contra Rubén Rocha Moya y 9 Funcionarios.

El fuero: el primer obstáculo

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de la Universidad de las Américas Puebla, explica que el caso es inédito: nunca antes se había solicitado la detención y extradición de un gobernador en activo del partido gobernante en México.

"Es la primera vez que a un político en activo gobernador se le pide al gobierno de la república que inicie un proceso de detención y de extradición, lo cual, si nos apegamos al Tratado de Extradición México-Estados Unidos, llevaría al menos unos 6 u 8 meses", señaló el especialista.

A eso se suma que Rocha Moya, como gobernador, cuenta con fuero constitucional. Eso significa que, a menos que renuncie voluntariamente a su cargo, cualquier proceso de extradición tendría que pasar primero por un desafuero en el Congreso.

Y ahí viene otro problema: el experto advierte que difícilmente Estados Unidos entregará pruebas contundentes al sistema jurídico mexicano para activar ese proceso, porque las evidencias suelen presentarse hasta que el acusado está frente al gran jurado.

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Una investigación con peso de Estado

Rodríguez Sánchez Lara subraya que detrás del expediente no hay una sola agencia actuando de forma aislada. Según su análisis, la acusación se construyó con información de la DEA, la CIA, la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), la unidad de inteligencia de Homeland Security (HSI) y el FinCEN del Departamento del Tesoro —equivalente a la Unidad de Inteligencia Financiera en México—, con mayor fuerza y recursos desde que el Cártel de Sinaloa fue designado organización terrorista extranjera por el gobierno de Estados Unidos.

Todo ello, apunta, bajo la coordinación del embajador estadounidense y con conocimiento del Departamento de Estado al más alto nivel.

¿Qué dice la acusación?

El documento, firmado por el fiscal federal Jay Clayton, describe que Rocha Moya habría pactado con los Chapitos —la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín "el Chapo" Guzmán— desde antes de ganar la gubernatura en junio de 2021.

A cambio de apoyo electoral, la acusación sostiene que permitió el control chapista sobre corporaciones policiales estatales y locales, y que los acusados recibieron colectivamente millones de dólares del cártel por proteger operaciones de tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

Los cargos contemplan cadena perpetua y un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

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