Rubén Rocha Moya: ¿Cuáles son los Momentos que han Marcado su Gobierno en Sinaloa?

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y 9 políticos más, son señalados por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos de conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos, según se lee en el documento de la DEA.

Este 29 de abril de 2026, las autoridades estadounidenses informaron sobre la apertura de una acusación formal que imputa al gobernador, y a otros nueve funcionarios del gobierno estatal, por los delitos antes mencionados.

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¿Cómo reaccionó Rocha Moya a las acusaciones de EUA?

Luego de darse a conocer esta información, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones formuladas en su contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. Debido a que “carecen de veracidad y fundamento alguno”, refirió.

“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”, afirmó Rocha Moya en sus redes sociales.

Asimismo, el morenista calificó esta acusación como “una perversa estrategia” para violentar el orden constitucional, especialmente lo relacionado con el artículo 40 de la Constitución Política de México.

“Demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”, puntualizó.

¿Cómo ha sido el mandato de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa?

Este es un recuento de los momentos que han marcado su labor al frente de una entidad que vive una ola de violencia.

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¿Cómo llegó Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa?

Rubén Rocha Moya nació en Badiraguato, Sinaloa, el 15 de junio de 1949. Fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en la década de los noventa. Cuando no ocupó cargos de elección, se desempeñó como coordinador de asesores del gobernador priista, Jesús Aguilar Padilla.

Ahora bien, su carrera tomó un impulso definitivo cuando se alineó con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. En 2018 se convirtió en senador de la República, no obstante, aspiraba a un cargo mayor, por lo que luego de dos intentos fallidos, en 2021 se convirtió en gobernador de Sinaloa.

Momentos clave del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa

En la actualidad, los habitantes de Sinaloa viven en medio de una ola de violencia que ha marcado sus vidas en distintos aspectos, principalmente, en la seguridad y economía. Los sinaloenses aseguran que tienen miedo de salir a las calles por el nivel de delincuencia que se presenta todos los días.

Debido a las disputas entre facciones de organizaciones criminales, las fuerzas armadas han tenido que desplegar elementos en puntos clave, como Culiacán y Mazatlán, para brindar seguridad a las personas y visitantes.

Entre los momentos clave del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa se encuentran:

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