Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, Rechaza Señalamientos por Parte de Autoridades de EUA

Juan de Dios Gámez Mendívil, actual alcalde de Culiacán, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios mexicanos actuales y exfuncionarios fueron acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas por autoridades de Estados Unidos.

Juan de Dios Gámez Mendívil, se pronunció a través de sus redes sociales y rechazó las acusaciones que se han dado a conocer, señalando que no tienen fundamento. El actual funcionario, añadió en su mensaje que siempre ha actuado con apego a la legalidad y con responsabilidad en el servicio público.

Rechazo los señalamientos que se han dado a conocer; no tienen fundamento. En mi vida siempre he actuado con apego a la legalidad y con responsabilidad en el servicio público.



Desde Culiacán seguimos trabajando, atendiendo a la gente y cumpliendo todos los días. — Juan de Dios Gámez Mendívil (@JuandDiosGamez) April 29, 2026

Autoridades mexicanas se pronuncian tras acusación de funcionarios mexicanos en EUA

Por otra parte la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos, por la forma en que se dio a conocer los señalamientos que hasta el momento no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición por parte de la autoridad extranjera.

Fiscalía General de la República evaluará dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana y determinará el seguimiento con base en datos de prueba y la procedencia legal de las mismas.