Atacan a Tiros Vivienda en Puerto de Mazatlán; los Responsables Huyeron

Un ataque armado contra una vivienda registrado este lunes 27 de abril en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, generó la movilización de corporaciones de seguridad, luego de que vecinos reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego en el fraccionamiento Villas del Rey.

De acuerdo con la información disponible, sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada del domicilio antes de darse a la fuga, sin que se reportaran personas lesionadas.

El hecho ocurrió en una zona habitacional, donde habitantes del sector alertaron a las autoridades tras escuchar los balazos. Elementos policiacos acudieron al lugar poco después del reporte, procediendo a asegurar el área para iniciar las primeras diligencias correspondientes.

Reportan ataque armado contra una vivienda en el puerto de Mazatlán.

Al arribar, los agentes confirmaron que el inmueble presentaba daños visibles derivados de los impactos de bala. La escena fue resguardada mientras se realizaban las inspecciones iniciales, en busca de indicios que permitieran esclarecer lo ocurrido y establecer una posible línea de investigación.

En el sitio fueron localizados casquillos percutidos, lo que confirmó la agresión directa contra la vivienda. A pesar de la intensidad del ataque, no se reportaron personas heridas, lo que limitó el saldo del incidente a daños materiales en la propiedad afectada.

Tras perpetrar la agresión, los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se tenga información sobre su identidad o paradero. La ausencia de detenidos mantiene abierta la investigación por parte de las autoridades competentes.

Las corporaciones de seguridad mantienen las indagatorias en curso para dar con los responsables y determinar las circunstancias del ataque. Mientras tanto, el área permanece bajo atención oficial, en tanto se integran los elementos necesarios para el seguimiento del caso.

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