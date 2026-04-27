Presentan Ante Juez a Menor por Presuntamente Pintar Amenazas de Tiroteo en Secundaria de BC

Un adolescente de 15 años fue presentado ante un Juez Calificador por su probable participación en pintas con amenazas dentro de la Escuela Secundaria Número 33 “Doroteo Arango”, en Mexicali, Baja California. La intervención se dio tras un reporte recibido el pasado 24 de abril a través de la línea de emergencias 911, lo que derivó en la activación del Protocolo Escolar en el plantel ubicado entre las avenidas España e Irlanda, en la colonia Conjunto Urbano Orizaba.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades municipales, agentes de la Policía Municipal acudieron al centro educativo luego de que se reportara la localización de mensajes escritos en una puerta del área de baños, los cuales contenían referencias de amenazas dirigidas hacia personal directivo. Esta situación generó la movilización de los elementos de seguridad para atender el caso.

Detienen a un alumno por su presunta responsabilidad en las pintas con amenazas en secundaria de Mexicali.

Una vez en el lugar, los oficiales se entrevistaron con directivos de la institución, quienes señalaron a un alumno como presunto responsable de las pintas. El adolescente fue llevado a la prefectura del plantel para continuar con la revisión correspondiente, en coordinación con el personal escolar.

A mitad del proceso, se indicó que los directivos realizaron una comparativa entre los tipos de letra del estudiante y los mensajes encontrados en el área de baños, detectando coincidencias que fortalecieron la sospecha sobre su posible participación en los hechos reportados.

Derivado de esta situación, el menor fue trasladado por los agentes a las instalaciones de la Comandancia Central, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación conforme a la normativa aplicable en casos de faltas administrativas.

Las autoridades municipales informaron que el adolescente fue presentado de manera inmediata ante un Juez Calificador, instancia encargada de evaluar la falta administrativa relacionada con los hechos registrados dentro del plantel educativo.

Se espera que en próximos días se den a conocer los avances en la investigación y la situación legal del adolescente señalado como presunto responsable de las pintas con amenazas dentro de los baños de la Escuela Secundaria Número 33.

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Información de David Mena | N+

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