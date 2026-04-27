Muere Motociclista tras ser Impactado por Camión de Personal en Tijuana

Un motociclista perdió la vida durante la madrugada de este lunes, luego de presuntamente ser impactado por un camión de transporte de personal sobre la avenida Las Torres, en la esquina con el bulevar Hermenegildo Galeana, en la colonia Mariano Matamoros del municipio de Tijuana.

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De acuerdo con los primeros reportes, la víctima sería un repartidor de plataforma digital; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Tras el incidente, cuerpos de emergencia acudieron al lugar, donde se confirmó el fallecimiento del motociclista.

La zona fue acordonada y la circulación vehicular permaneció cerrada por varias horas mientras se realizaban las diligencias correspondientes por parte de las autoridades.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias exactas en que ocurrió el accidente.

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Información Carolina Vázquez

APG