Investigan Caso de Maltrato Animal contra Gato en Tijuana; Buscan a Responsable

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ya atiende una denuncia por un presunto caso de maltrato animal contra un gato, luego de la difusión de videos en redes sociales que generaron indignación entre usuarios.

De acuerdo con la autoridad, tras analizar el material se determinó que los videos no son recientes, por lo que continúan las indagatorias para establecer cuándo ocurrieron los hechos.

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Buscan a presunto responsable

La Fiscalía señaló como probable responsable a César Jovany “N”, de 29 años de edad. Como parte de las diligencias, personal acudió a dos domicilios donde podría ubicarse; sin embargo, se confirmó que no reside en esos lugares desde 2024.

Vecinos y un familiar indicaron desconocer su paradero actual, e incluso mencionaron que no tienen certeza de si se encuentra con vida, además de referir que presenta problemas de salud mental y adicciones.

Autoridades estatales aseguraron que se mantienen las investigaciones para ubicar al señalado y esclarecer los hechos, reiterando el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto que atente contra el bienestar animal.

Denuncia de colectivo animalista

El caso tomó relevancia tras un comunicado de la asociación civil “Patitas Firmes”, que denunció un hecho grave de maltrato hacia un gato, señalando que el animal presentaba lesiones severas y condiciones alarmantes.

La organización informó que ya interpuso una denuncia formal ante el Ministerio Público y pidió a la ciudadanía permitir que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes, además de reiterar su compromiso en la defensa de los animales.

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