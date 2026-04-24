Hombre que Realizaba Poda Sufre Descarga Eléctrica y Cae de Varios Metro en Tijuana

Un hombre resultó gravemente lesionado tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de poda en la colonia El Rubí.

El incidente se registró alrededor de las 14:00 horas, cuando la víctima, al intentar manipular cableado de alta tensión con una herramienta, recibió una fuerte descarga.

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Cayó desde una altura de hasta cuatro metros

Tras el impacto eléctrico, el hombre cayó de una altura aproximada de entre 3 y 4 metros, lo que agravó sus lesiones.

Testigos en el lugar solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Presenta quemaduras y golpes severos

De acuerdo con el reporte, el lesionado presentó quemaduras de segundo y tercer grado en manos y una pierna, además de múltiples golpes derivados de la caída

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron en condición grave al Hospital General de Zona Río.

Autoridades reiteran el llamado a extremar precauciones al realizar trabajos cerca de líneas eléctricas, debido al alto riesgo que representan.

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