Hombre que Realizaba Poda Sufre Descarga Eléctrica y Cae de Varios Metro en Tijuana
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El hombre realizaba labores de poda cuando manipuló cableado de alta tensión y recibió una descarga eléctrica
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Un hombre resultó gravemente lesionado tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de poda en la colonia El Rubí.
El incidente se registró alrededor de las 14:00 horas, cuando la víctima, al intentar manipular cableado de alta tensión con una herramienta, recibió una fuerte descarga.
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Cayó desde una altura de hasta cuatro metros
Tras el impacto eléctrico, el hombre cayó de una altura aproximada de entre 3 y 4 metros, lo que agravó sus lesiones.
Testigos en el lugar solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.
Presenta quemaduras y golpes severos
De acuerdo con el reporte, el lesionado presentó quemaduras de segundo y tercer grado en manos y una pierna, además de múltiples golpes derivados de la caída
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron en condición grave al Hospital General de Zona Río.
Autoridades reiteran el llamado a extremar precauciones al realizar trabajos cerca de líneas eléctricas, debido al alto riesgo que representan.
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APG