Rescatan a 15 Perros Maltratados en Tijuana; Pedían Donaciones en Redes

La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró a 15 perros que se encontraban en condiciones críticas, durante un cateo realizado en la colonia Cañón del Sáenz, en Tijuana, por el delito de maltrato animal.

El operativo se llevó a cabo tras una denuncia anónima recibida a través de la línea 089, en la que se alertaba sobre un domicilio donde una persona se hacía pasar por rescatista y solicitaba donaciones mediante redes sociales para el cuidado de los animales.

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Animales en estado de abandono

De acuerdo con la FGE, la denuncia fue posteriormente confirmada por una rescatista independiente, quien reportó que los canes se encontraban en malas condiciones de salud.

Tras obtener una orden judicial, autoridades ejecutaron el cateo el pasado 22 de abril, logrando el rescate de los animales.

Presentaban desnutrición y enfermedades

Durante la intervención, los 15 perros fueron localizados en jaulas, en condiciones insalubres, con signos evidentes de desnutrición y deterioro físico.

Además, presentaban enfermedades en la piel y estaban infestados de ectoparásitos, lo que evidenciaba un estado prolongado de descuido.

La Fiscalía reiteró su compromiso con la protección de los animales y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de maltrato, destacando que la participación ciudadana es clave para atender este tipo de delitos.

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